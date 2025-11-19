Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин начал переговоры с премьер-министром Того в Кремле
Путин начал переговоры с премьер-министром Того Гнассингбе в Кремле
Президент России Владимир Путин и председатель совета министров Того Фор Гнассингбе начали двусторонние переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Встреча проходит в узком формате, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что после первых переговоров в узком формате стороны продолжат обсуждение в расширенном составе.
Ожидается, что ключевыми темами встречи станут перспективы развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Также планируется затронуть актуальные вопросы региональной повестки.
Накануне Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле. Российский лидер также провел встречу с главой МИД Индии и премьером Монголии.