  • Новость часаПесков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    В Союзе потребителей России назвали преимущества мультибрендовых ПВЗ
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство Patriot
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    Италия выслала двух военных атташе российского посольства
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 14:14 • Новости дня

    Пожар на предприятии под Ставрополем после атаки беспилотника локализовали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар, возникший на предприятии в хуторе Вязники в Ставропольском крае после атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

    В Ставропольском крае удалось остановить распространение огня на промышленном предприятии, сообщил Владимиров в Max. Инцидент произошел в хуторе Вязники из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

    «Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня», – заявил губернатор.

    Согласно предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте для полного тушения объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники произошло из-за атаки дронов.

    Ранее в ставропольском Невинномысске падение обломков беспилотника вызвало пожар на складе.

    В этот же день спасатели локализовали возгорание резервуара на нефтебазе в Тверской области после удара украинского дрона.

    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (4)
    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (4)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (2)
    9 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    «Герани» поразили перевозившие вооружение для ВСУ локомотивы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России с помощью ударных дронов «Герань» нанесли точные удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях, сорвав поставки военной техники для украинской армии.

    Атака российских войск остановила транспортировку вооружения на территории Днепропетровской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны России, передает РИА «Новости».

    Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань».

    «В результате ударов все цели поражены», – отметили в министерстве.

    Ранее БПЛА «Герань» атаковали железнодорожную технику украинской армии в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

    До этого российские военные уничтожили четыре украинских локомотива в Днепропетровской области.

    Еще раньше беспилотники «Герань-4» поразили логистический центр ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Кураторами поставок наркотиков в Россию оказались спецслужбы Польши и Украины

    ОНТ: Польша и Украина курируют производство наркотиков для поставок в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Производство наркотиков для поставки из ЕС в Россию курируется украинскими и польскими спецслужбами, сообщил белорусский телеканал ОНТ.

    «По полученным оперативным данным, в настоящее время на территории Польши функционирует несколько лабораторий по изготовлению дешевого синтетического наркотика, известного как 4-СМС. Производство наркотиков курируется украинскими и польскими спецслужбами. Охрана заводов производится вооруженными лицами из числа украинских военных», – сообщил оперативный сотрудник белорусского МВД.

    Представитель ведомства уточнил, что подобная масштабная деятельность и транспортировка невозможны без ведома местных властей и силового блока, передает ОНТ.

    ОНТ подчеркнул, что «представители силового блока отдельных западных стран не просто курируют контрабанду, но и напрямую участвуют в незаконном бизнесе». Подчеркивается, что ситуация представляет собой элемент гибридной войны против Москвы и Минска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит крупной партии синтетических наркотиков из Польши в Россию.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников рассказал об удаленном управлении нарколабораториями в СНГ украинскими преступными синдикатами.

    В феврале заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о попытках киевского режима использовать наркобизнес для причинения вреда россиянам.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 03:38 • Новости дня
    Трамп не исключил согласия США закрыть небо над Украиной в рамках договоренности

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности США закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

    «Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что «не придется беспокоиться» о возможной атаке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году он не исключил патрулирование неба Украины самолетами НАТО.

    Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая, по его версии, может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Он сообщил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Комментарии (3)
    9 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Дроны ударили по АЗС в Харькове
    Дроны ударили по АЗС в Харькове
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Шевченковском районе Харькова российские беспилотники поразили автозаправочную станцию, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

    «В Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке – на месте пожар», – сообщил Терехов в соцсетях.

    Позднее он сообщил, что зафиксировано повторное попадание в АЗС в Шевченковском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправочных станций на Украине.

    В Киевском районе Харькова после атаки беспилотника появились кадры горящей автозаправочной станции.

    По дороге из Днепропетровска в Харьков не осталось ни одной целой заправки.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские военные спасли осиротевшую девочку из освобожденной Константиновки

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие вывезли в безопасное место ребенка, оставшегося без попечения родителей в Константиновка.

    Подразделения российской армии спасли несовершеннолетнюю жительницу Донецкой народной республики, передает ТАСС. Девочка по имени София осталась в городе совершенно одна.

    «Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей», – заявили в Министерстве обороны.

    На протяжении почти месяца бойцы опекали школьницу. Они приносили продукты, дарили подарки и охраняли дом, где находился ребенок.

    Как только появилась возможность для безопасного выезда, военные успешно вывезли девочку из освобожденной Константиновки. В оборонном ведомстве заверили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает и она находится в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил президенту России о прорыве обороны противника в Константиновке.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение этого населенного пункта выходом на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    Девочка из Константиновки рассказала об обмане украинскими военными

    Девочка из Константиновки: ВСУ обманули семью с эвакуацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала, что ВСУ обманули с эвакуацией ее семью, в которой были ранены бабушка и дедушка.

    Украинские военные обманули семью с эвакуацией, оставив раненых пожилых людей без помощи, передает РИА «Новости». Десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей, спасли и вывезли российские военнослужащие.

    По словам спасенного ребенка, бабушка и дедушка получили ранения еще до освобождения города. Девочка рассказала: «Дед с бабушкой утром пошли за бутылями с водой, мы с мамой в подвале сидели и слышим прилет, такой звук, что прилетело что-то, и мама побежала смотреть. Прибежала вся в слезах, что деда с бабой ранило».

    Затем мать ребенка отправилась за помощью. Как отметила девочка, украинские солдаты занесли раненого дедушку в кухню и пообещали организовать выезд, однако так и не сдержали слово. Ребенок уверен, что военные просто соврали семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие спасли оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку из Константиновки.

    Перед этим бойцы организовали планомерный вывоз мирного населения из освобожденного населенного пункта.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны объявило о завершении зачистки городских кварталов от остатков украинских подразделений.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар произошел на промышленном объекте после атаки БПЛА в Ставропольском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники произошло из-за атаки дронов, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    Владимиров сообщил в «Максе» об отражении атаки БПЛА в окрестностях Ставрополя.

    «Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы», – заявил чиновник.

    Губернатор добавил, что на месте инцидента в хуторе Вязники работают пожарные расчеты. По предварительным данным, угрозы здоровью людей и риска перехода пламени на жилые дома не зафиксировано.

    В настоящее время режим опасности БПЛА в регионе отменен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА уничтожен над Ленинградской областью.

    При ударе БПЛА погиб сотрудник больницы в Херсонской области.

    Фельдшер и водитель скорой пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    БПЛА уничтожен над Ленинградской областью

    Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленинградской областью БПЛА

    БПЛА уничтожен над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    Он добавил, что жертв и разрушений зафиксировано не было. Также он поблагодарил расчеты противовоздушной обороны за результативную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко сообщил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области.

    В понедельник Дрозденко сообщил о повреждениях инфраструктуры в Ленобласти.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 20:36 • Новости дня
    При атаках БПЛА в ЛНР пострадали четыре человека

    При атаках дронов ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской Народной Республике четыре мирных жителя получили ранения из-за атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили местные власти.

    Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов украинских беспилотников по ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, инциденты произошли в разных районах региона.

    «В Сватове вражеские БПЛА ударили по двум велосипедистам. С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины. В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ атаковали автозаправочную станцию. Ранены двое 64-летних мужчин», – написал руководитель региона.

    Кроме того, украинские беспилотники атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и микроавтобус в Рубежном. В этих случаях обошлось без пострадавших. Оперативные службы ликвидируют последствия атак, а следователи СК России фиксируют детали произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Лисичанске девять пассажиров автобуса получили травмы при атаке украинского дрона. В конце июня из-за удара беспилотника по заведению быстрого питания в Сватово пострадали четыре человека. В середине июня украинский аппарат ранил семь мирных жителей на центральном рынке этого же города.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Фельдшер и водитель скорой пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Борисовка при взрыве FPV-дрона рядом с автомобилем скорой помощи пострадали фельдшер и водитель, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    «В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи», – сообщил штаб в «Максе».

    По данным оперативного штаба, FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи. Двое мужчин получили акубаротравмы, один из них был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, второму назначено амбулаторное лечение. У машины скорой помощи посечены кузов и лобовое стекло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по станции скорой помощи при Ивановской ЦРБ в Херсонской области погиб сотрудник медицинского учреждения.

    На прошлой неделе украинские беспилотники нанесли удары по поселку Борисовка и городу Шебекино в Белгородской области, в результате трое мирных граждан получили ранения.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава Одессы Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры

    Tекст: Антон Антонов

    Инфраструктура Одессы получила повреждения в результате российских ударов, сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

    Об этом Лысак сообщил в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украина за последние 12 дней лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

    ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    При ударе БПЛА погиб сотрудник больницы в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинского беспилотника по станции скорой помощи при Ивановской ЦРБ в Херсонской области погиб сотрудник медицинского учреждения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    «Только что украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ», – сообщил глава региона в «Максе».

    Погиб сотрудник больницы. Повреждены две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Информация о последствиях атаки уточняется.

    Глава региона заявил, что удар по больнице и каретам скорой помощи является «преступлением против людей, которым нужна помощь», и против медиков. «За это киевский режим обязательно ответит», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо объявил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации в регионе.

    Вечером в понедельник все округа региона оказались полностью или частично обесточены.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 07:41 • Новости дня
    Российский «Ланцет» уничтожил около 20 единиц техники ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» в режиме свободной охоты уничтожил около 20 единиц украинской техники на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» соединения войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Центр» в ходе боевой работы в режиме свободной охоты уничтожили около 20 единиц военной техники формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на добропольском направлении», – сообщили в оборонном ведомстве в ТАСС.

    Среди пораженных целей оказались самоходная артиллерийская установка «Богдана» и танк Т-62. Также дроны вывели из строя боевые бронированные машины. Эта техника использовалась для доставки личного состава и боеприпасов на передовую.

    Операторы беспилотников самостоятельно выявляют приоритетные объекты противника. В этом им помогают разведывательные аппараты Zala и средства объективного контроля. После обнаружения цели «Ланцет» наводится в полуавтоматическом режиме и наносит точный удар.

    Кроме того, министерство отметило успешные действия танкистов 1435-го мотострелкового полка. Экипаж танка Т-72Б3М точным огнем с закрытой позиции уничтожил склад боеприпасов украинской армии. Боевая задача была выполнена на днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня расчет ударного беспилотника «Ланцет» уничтожил украинскую самоходку «Богдана» на добропольском направлении.

    В мае дуэт разведывательных БПЛА ZALA и «Ланцетов» ликвидировал танк Leopard и артиллерийскую установку Caesar в этом же районе.

    Всего с начала спецоперации эти барражирующие боеприпасы поразили более 500 танков украинской армии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ
    Польша заявила о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    Австралия и Индия подписали историческое соглашение об экспорте урана
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана
    Эксперт указал на недостатки мультибрендовых ПВЗ
    Умерла Бонни Тайлер

    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации