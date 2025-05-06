Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне

Tекст: Татьяна Косолапова

«В тот период – во времена ВОВ – писались шедевры. Практически все песни выдающиеся. Наверное, моя самая любимая – «Темная ночь, только пули свистят по степи». В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм «17 мгновений весны» на улице не было ни души – все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину «Два бойца», где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес. Я вырос на военных фильмах», – делится Пригожин.



Также он вспоминает, что часто смотрел художественный фильм «Летят журавли», где исполняется песня Яна Френкеля «Журавли», которая также навсегда осталась в его памяти и вызывает «особые чувства».

«Моя супруга певица Валерия поет песни военных лет «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и многие другие. Здесь сложно выбрать одну любимую. А в этом году она будет исполнять песню «С чего начинается Родина» в Квартирнике у Евгения Маргулиса 9 мая», – заключил Пригожин.

Ранее российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский среди своих самых любимых песен времен Великой Отечественной войны назвал «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная». Он подчеркнул, что с рядом из них у него связаны теплые воспоминания, а также отметил важность поднятия духа для страны во все времена.