Актер Гогунский назвал свои любимые песни о Великой Отечественной войне

Tекст: Татьяна Косолапова

«Поздравляю всех наступающим великим праздником Победы. Так получилось, что одна из первых, а может, и первая песня, по словам мамы, которую я исполнил в возрасте меньше двух лет, была «День Победы», – говорит Гогунский. По его словам, эта песня великая и его самая любимая из тех, что посвящены Великой Отечественной войне, поскольку именно с нее началась любовь к музыке.

В более взрослом возрасте, рассказывает собеседник, ему также полюбилась песня «Журавли». Это трогательная, глубокая песня советского композитора Яна Френкеля на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гогунский отмечает, что он исполняет и другую прекрасную песню «Журавли», написанную продюсером Максом Фадеевым, в которой «тот же посыл» – люди, которые защищают свою отчизну, остаются в памяти и становятся бессмертными.

«Еще за мелодичность мне всегда нравилась песня «На безымянной высоте» со своими строчками «нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». Это те песни, которые трогают с детства. Нравятся мне и духоподъемные песни про войну, такие как «Вставай, страна огромная». Интересно, что эта песня была написана на второй день войны – 24 июня 1941 года – и прошла ее всю с советскими войсками, сыграла большую роль в победе. Это мощный духоподъемный гимн», – рассказывает артист.

Кроме того, музыкант среди любимых песен назвал такую народную классику как «Катюша» и победную казачью песню «Ехал я из Берлина». Ее он исполнял на экзамене, когда учился во ВГИКе.

«Россию всегда бережет Бог. История не знает за последние 500–700 лет, начиная, наверное, со времен Ивана Грозного, чтобы наша страна кому-то покорялась. Поэтому, очень важен дух, который нам придают такого рода песни. Именно поэтому и я посвятил нашим предкам и современникам песню «Победа», которую написал вместе с героем Российской Федерации Александром Михайловичем Белоглазовым», – заключил Гогунский.

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