Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.
«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.