Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел по вине службы безопасности американского аэропорта, сказал Таланкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Проверяющие сочли золотую награду потенциальным оружием.

Таланкин заявил, что сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) нью-йоркской воздушной гавани не разрешили ему пронести его награду в салон, хотя ранее он не раз перевозил ее без проблем.

Представители авиакомпании Lufthansa предлагали лично взять предмет на борт, однако сотрудники аэропорта ответили отказом. В итоге кинодеятелю пришлось сдать ценный груз в багаж, который бесследно исчез по прибытии во Франкфурт.

Телеакадемия может выдать дубликат, но за это придется заплатить от 400 до 1 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило Таланкина в реестр иностранных агентов. Челябинский суд запретил распространение его документального фильма в интернете.