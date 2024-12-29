Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Казахстан решил отправить самописцы самолета AZAL в Бразилию для расшифровки
Казахстан решил направить черные ящики самолета AZAL в бразильский центр CENIPA для расшифровки
Казахстан принял решение отправить бортовые самописцы разбившегося самолета AZAL в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) для считывания данных, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Казахстан направит бортовые самописцы самолета AZAL, потерпевшего крушение, в Бразилию, решение принято комиссией по расследованию авиапроисшествия под руководством министра транспорта Казахстана Марата Карабаева. Самописцы будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), поскольку эта страна является производителем самолета Embraer, передает РИА «Новости».
В сообщении Минтранса Казахстана говорится, что согласно стандартам Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев. Казахстан, ратифицировавший данную конвенцию в 1992 году и являющийся членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), имеет право выбирать страну для считывания и расшифровки черных ящиков. Решение принято на основании рекомендаций ИКАО и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.
Центр CENIPA обладает необходимыми техническими возможностями и оборудованием для считывания данных с самописцев. Он сертифицирован для проведения таких работ и имеет соответствующую лабораторию.
Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами казахстанского воздушного пространства.
Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета вблизи Актау.
В СК России сообщили, что уголовное дело о крушении самолета в Казахстане передано Главному следственному управлению для всестороннего расследования.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.