Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
Суд разрешил выемку документов по делу о крушении самолета AZAL
Басманный суд Москвы разрешил выемку документов по крушению Embraer 190 AZAL
Судебные материалы подтверждают, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о выемке документов по делу о крушении самолета Embraer 190 компании AZAL.
Суд в Москве разрешил выемку документов, связанных с расследованием крушения самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года, передает РИА «Новости». Решение было принято Басманным судом Москвы после рассмотрения ходатайства, поданного следователем в январе 2025 года, которое было поддержано прокурором.
Судебные материалы свидетельствуют, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ. «Разрешить производство выемки», – постановил суд. Это решение вступило в силу и предполагает изъятие документов по двум адресам на юге России.
Катастрофа произошла вблизи города Актау, на западе Казахстана. Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным авиакомпании, выжили 29 человек, включая девять россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в Казахстане, самостоятельно принимал решения об изменении маршрута, и предварительные версии катастрофы были озвучены на основе переговоров с диспетчерами.
Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», как заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета были расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан для дальнейшего изучения, о чем сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.