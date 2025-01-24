Черные ящики упавшего самолета AZAL расшифровали и вернули в Казахстан

Tекст: Александра Юдина

По его словам, расшифрованные в Бразилии черные ящики самолета AZAL переданы следственной группе Генпрокуратуры. Эксперты продолжают работу над ними, чтобы выяснить причины авиакатастрофы, передает ТАСС.

На пресс-конференции Бозумбаев подчеркнул, что Казахстан не скрывает информацию о происшествии и передал копии материалов, включая аудиопереговоры, российской и азербайджанской сторонам.

«Копии этих материалов есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего», – заявил он.

Также заместитель премьер-министра сообщил, что предварительные результаты расследования крушения ожидаются на следующей неделе.

Он отметил, что публикация будет осуществлена министерством транспорта Казахстана в соответствии с рекомендациями ИКАО, которые предписывают обнародовать данные в течение 30 дней с момента происшествия.

Напомним, СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.

Следственный комитет анализирует записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета AZAL, потерпевшего крушение, чтобы выяснить причины инцидента.