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Черные ящики упавшего самолета AZAL расшифровали и вернули в Казахстан
Бортовые самописцы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение у Актау, были расшифрованы в Бразилии и возвращены для дальнейшего изучения в Казахстан, где над ними продолжают работать эксперты, рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.
По его словам, расшифрованные в Бразилии черные ящики самолета AZAL переданы следственной группе Генпрокуратуры. Эксперты продолжают работу над ними, чтобы выяснить причины авиакатастрофы, передает ТАСС.
На пресс-конференции Бозумбаев подчеркнул, что Казахстан не скрывает информацию о происшествии и передал копии материалов, включая аудиопереговоры, российской и азербайджанской сторонам.
«Копии этих материалов есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего», – заявил он.
Также заместитель премьер-министра сообщил, что предварительные результаты расследования крушения ожидаются на следующей неделе.
Он отметил, что публикация будет осуществлена министерством транспорта Казахстана в соответствии с рекомендациями ИКАО, которые предписывают обнародовать данные в течение 30 дней с момента происшествия.
Напомним, СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.
Следственный комитет анализирует записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета AZAL, потерпевшего крушение, чтобы выяснить причины инцидента.