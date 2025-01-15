Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
СК: Следователи изучают переговоры диспетчеров с экипажем самолета AZAL
Следственный комитет изучает переговоры диспетчеров с пилотами разбившегося AZAL
Следственный комитет анализирует записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета AZAL, потерпевшего крушение, чтобы выяснить причины инцидента.
Следственный комитет анализирует переговоры диспетчеров аэропортов Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром разбившегося самолета AZAL, передает РИА «Новости». Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза для изучения состояния всех систем воздушного судна и вещественных доказательств.
По словам Петренко, следователи рассматривают все возможные версии причин крушения. Эксперты тщательно изучают системы самолета и собранные вещественные доказательства. Это позволит выявить, что могло повлиять на управление и эксплуатацию воздушного судна в день инцидента.
В связи с трагедией была назначена комплексная экспертиза, которая сосредоточена на оценке работы диспетчерских служб, а также системы организации воздушного движения и противовоздушной обороны. Это необходимо для определения, насколько квалифицированно диспетчеры управляли полетом и какие факторы могли привести к катастрофе.
В среду СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.