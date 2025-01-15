СМИ: Экипаж разбившегося под Актау самолета сам принял решение не садиться в Грозном

Baza: Экипаж разбившегося под Актау самолета сам принял решение не садиться в Грозном

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в предполагаемой расшифровке переговоров пилотов с диспетчерами, опубликованной Telegram-каналом Baza, экипаж отказался от предложенных диспетчерами вариантов посадки в российских аэропортах. Изначально диспетчеры предложили посадку в Грозном и Махачкале, предоставив данные по другим российским аэропортам.

«Все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку – и в результате лететь в Актау – экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно», – говорится в публикации.

В процессе переговоров с диспетчерами экипаж озвучил предварительные версии причин инцидента на борту. Среди них были названия таких версий, как столкновение с птицами и взрыв газового баллона. Из записей переговоров также следует, что на самолет оказано внешнее воздействие. Однако пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию на борту.

В декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы. Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.