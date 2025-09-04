На Триумфальной арке Парижа вывесили плакат о советских воинах

В Париже началось расследование после появления плаката о солдатах СССР на Триумфальной арке

Tекст: Денис Тельманов

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как неизвестные вывесили плакат с лозунгом о советских солдатах на Триумфальной арке, передает ТАСС. Надпись на одном из плакатов гласила: «Скажи спасибо советскому солдату-победителю». Монумент украсили вечером в среду, после чего плакаты оперативно сняли.

France Info уточняет, что расследование ведется по статье о повреждении или уничтожении имущества, имеющего статус исторического памятника, совершенном в ходе собрания и в интересах иностранного государства, предприятия либо организации.

Организаторам акции может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Прокуратура пока не раскрывает данные о подозреваемых и ходе следствия.

