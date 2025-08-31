Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области

Tекст: Антон Антонов

Полиция задержала 39 граждан Польши, включая двоих несовершеннолетних. Все задержанные связаны с ультранационалистической организацией «Всепольская молодежь». Им вменили административную ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, байкеры прибыли в Россию через границу с Белоруссией в Псковской области. Польские байкеры проникли на территорию мемориала на мотоциклах, несмотря на запрет. После предупреждения охраны они убрали мотоциклы, но затем устроили факельный ритуал.

Старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева подчеркнула, что поведение гостей вызвало тревогу: «Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство».

Также сообщается, что участники оставили на мемориале венок с лозунгом ультранационалистической польской молодежной организации. Атрибутика акции, по словам сотрудников мемориала, носила враждебный характер.

Участники акции не согласовывали визит с администрацией мемориала и не проявили уважения к месту памяти. Все происходящее они снимали на видео для дальнейшей демонстрации у себя в стране.

При этом никто из участников провокации не пытался прибраться на мемориале.

Государственный Мемориальный комплекс «Медное» создан по распоряжению Правительства России от 19 октября 1996 года после подписания Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о захоронениях и местах памяти жертв войны и репрессий. В левой части Мемориального комплекса находится Польское военное кладбище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2013 году у посольства России в Варшаве произошли беспорядки, когда участники «Марша независимости» бросали в здание диппредставительства файеры, бутылки и взрывпакеты. У забора посольства демонстранты подожгли будку охраны. Во «Всепольской молодежи» тогда заявили, что организаторы не контролируют, кто приходит на манифестацию, и не могут отвечать за материальные потери.