В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет NYT, на концерте Томпсона, прошедшем 5 июля в Загребе, певец и его поклонники использовали салют и лозунги фашистского Усташского режима, прославлявшегося за жестокость даже нацистами. Организаторы заявили, что шоу собрало 500 тыс. зрителей. Многие фанаты были одеты в черные береты и футболки, стилизованные под форму усташей, фашистской группировки, возглавлявшей Независимое государство Хорватия. Некоторые надписи на одежде совпадали с лозунгами эпохи Второй мировой войны.

Европейская комиссия выступила с осуждением любых проявлений фашизма, напоминая об опасности подобных идеологий. Президент Сербии Александр Вучич также резко раскритиковал концерт, обвинив организаторов в пропаганде неонацистских ценностей. Сам Томпсон, выступая на сцене, заявил: «Это свобода. Свобода, где мы можем выражать свои взгляды и мысли. Свобода, за которую наши ветераны отдали жизнь».

Артист на протяжении десятилетий строит имидж защитника хорватской идентичности и героизирует события войны 1990-х годов. Критики обвиняют его в романтизации фашистской символики и использовании религиозных образов для усиления националистических настроений.

Популярность Томпсона поддерживают и некоторые политики, включая премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который был замечен с певцом перед началом концерта. Министр обороны Иван Анушич признал, что участвовал в исполнении военного приветствия на этом шоу.

Томпсон стал известен благодаря песне о битве за независимость Хорватии в 1991 году, где впервые прозвучал скандальный приветственный лозунг. Певец заявляет, что использование этого возгласа не является разжиганием вражды, а напоминает о борьбе за свободу страны.

Один из фанатов, ветеран войны, заявил, что используемая символика потеряла первоначальный фашистский смысл и теперь ассоциируется с борьбой за независимость страны.

Популярность Томпсона среди молодежи объясняют как протест против недовольства политической ситуацией и массового отъезда молодых хорватов, а также эффектом «запретного плода». «Томпсон уже десятилетиями остается очень спорной фигурой, а запретное всегда особенно притягательно, особенно для молодежи», – отметил историк Хрвойе Класич.

