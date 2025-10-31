Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Решение закрыть фанерой памятник Александру Пушкину в Одессе – это неуважение к истории Украины, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.
По его мнению, нынешние действия городских властей являются плевком уже в собственную историю. Швыдкой подчеркнул, что монумент возводился несколько столетий назад по решению самих одесситов.
В пресс-службе Одесского городского совета ранее изданию «Украинская правда» пояснили, что памятник закрыли по распоряжению главы областной военной администрации Олега Кипера. Сам монумент установлен в 1889 году у здания мэрии, находится под охраной ЮНЕСКО и неоднократно становился объектом вандализма, в том числе в октябре прошлого года, когда его облили краской.
В декабре 2024 года одесский горсовет принял решение о демонтаже памятника. Однако против этого выступал бывший мэр города Геннадий Труханов, который ныне отстранен от должности и лишен украинского гражданства.
Ранее рабочие в центре Одессы начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину.