Швыдкой назвал закрытие памятника Пушкину в Одессе «плевком» в историю

Швыдкой назвал решение забить досками памятник Пушкину в Одессе плевком в историю

Tекст: Вера Басилая

Решение закрыть фанерой памятник Александру Пушкину в Одессе – это неуважение к истории Украины, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

По его мнению, нынешние действия городских властей являются плевком уже в собственную историю. Швыдкой подчеркнул, что монумент возводился несколько столетий назад по решению самих одесситов.

В пресс-службе Одесского городского совета ранее изданию «Украинская правда» пояснили, что памятник закрыли по распоряжению главы областной военной администрации Олега Кипера. Сам монумент установлен в 1889 году у здания мэрии, находится под охраной ЮНЕСКО и неоднократно становился объектом вандализма, в том числе в октябре прошлого года, когда его облили краской.

В декабре 2024 года одесский горсовет принял решение о демонтаже памятника. Однако против этого выступал бывший мэр города Геннадий Труханов, который ныне отстранен от должности и лишен украинского гражданства.

Ранее рабочие в центре Одессы начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину.