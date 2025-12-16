  • Новость часа«Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90
    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
    Роскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
    Нападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Трамп: Украина потеряла территорию
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    16 декабря 2025, 14:49

    В США спрогнозировали вероятность нового шатдауна начале 2026 года

    The Hill: США в начале 2026 года может ожидать новый шатдаун

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В начале 2026 года Соединенным Штатам может грозить очередная приостановка работы правительства из-за разногласий по финансированию здравоохранения, пишут американские СМИ.

    О вероятности нового шатдауна в США сообщила газета The Hill, передает ТАСС.

    Сенаторы не смогли достичь соглашения о продлении федеральных субсидий по программе Obamacare, и переговоры между демократами и республиканцами завершились безрезультатно.

    По информации издания, сенаторы от правящей партии заблокировали продление поддержки, из-за чего демократы рассматривают возможность использовать угрозу шатдауна как инструмент давления на оппонентов для принятия уступок по расходам на здравоохранение.

    Один из сенаторов-демократов заявил, что приостановка работы правительства в начале 2026 года вполне вероятна, если соглашение с республиканцами не будет достигнуто до конца января.

    Другой представитель демократов рассказал The Hill, что его партия может воспользоваться вопросом финансирования как рычагом воздействия на президента США Дональда Трампа, если он примет решение о масштабных военных ударах по Венесуэле.

    Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства в стране началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования и разногласий между Республиканской и Демократической партиями по ряду статей расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Около 750 тыс. федеральных служащих остались без работы.

    Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, что завершило рекордный в истории страны 43-дневный шатдаун.

    После этого министр образования США Линда Макмэон заявила, что эта ситуация подтвердила необходимость ликвидации возглавляемого ею ведомства.

    16 декабря 2025, 06:51
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    14 декабря 2025, 03:45
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 21:02
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации WSJ, Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион дополнительные вооружения и войска, передает РИА «Новости». Это дает президенту США Дональду Трампу новые мощные рычаги для усиления давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и, возможно, для его смещения, говорится в материале.

    По данным издания, в Пуэрто-Рико развертывают истребители пятого поколения F-35A, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W и самолеты Lockheed HC-130J, предназначенные для спасательных операций. Кроме того, недавно в Доминиканскую Республику перебросили американские самолеты-заправщики для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

    Военные аналитики, опрошенные WSJ, считают, что передислокация техники указывает на намерение Вашингтона начать боевые действия. Если Штаты пойдут на обострение, самый вероятный сценарий – точечные авиаудары по наземным целям. Эскалация может начаться с операций в киберпространстве и отключения спутниковой связи. Цель – лишить венесуэльские Вооруженные силы возможности использовать системы ПВО. В статье подчеркивается, что такие действия могут проводиться уже сейчас, чтобы подготовить почву для боя.

    Сотрудники венесуэльских портов рассказали изданию, что местные власти предупредили их о высокой вероятности американских ударов. Работник аэропорта в Валенсии сообщил, что рядом со взлетно-посадочной полосой и складами установили зенитные орудия. Он также добавил, что за последние две недели отменили более 80% рейсов.

    Ранее мировые цены на нефть выросли из-за роста напряженности между США и Венесуэлой.

    13 декабря 2025, 16:35
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    Лукашенко помиловал 123 граждан разных государств, приурочив это к договоренностям с Президентом США Дональдом Трампом и его личной просьбе, пишет БелТА.

    Акт связан с отменой незаконных санкций США против калийной отрасли Белоруссии, которые были введены предыдущей президентской администрацией в США. Также подчеркивается переход к практическим шагам по отмене других санкций в отношении страны.

    Помилованных ранее осудили за преступления разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на просьбы других мировых лидеров, а также основывается на гуманитарных и семейных соображениях, чтобы усилить положительную динамику партнерских отношений и повысить стабильность в европейском регионе.

    Уточняется, что в общей сложности помилование с учетом ноябрьских решений Александра Лукашенко затронуло 156 человек. В число освобожденных входят граждане Британии, США, Литвы, Латвии, Украины, Австралии и Японии.

    Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    13 декабря 2025, 18:48
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Одним из адвокатов истцов выступает бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    Иск был подан в окружной суд округа Колумбия и стал первым крупным юридическим вызовом планам Трампа по возведению пристройки площадью около 90 тыс. квадратных футов на месте снесенного крыла Восточного корпуса Белого дома, пишет The Washington Post. В National Trust заявляют, что администрация начала демонтаж и подготовительные работы, не получив одобрения Конгресса и не пройдя проверки в профильных федеральных комиссиях, включая Национальную комиссию по планированию столицы и Комиссию по изящным искусствам.

    В иске подчеркивается, что ни один президент не имеет права демонтировать части Белого дома без установленной законом экспертизы и общественного обсуждения. По словам главы National Trust Кэрол Куиллен, обращение в суд стало «последним средством», поскольку ранее Белый дом проигнорировал просьбы приостановить работы и представить проект на рассмотрение.

    Администрация Трампа настаивает, что президент обладает полными полномочиями по управлению территорией Белого дома и что проект осуществляется за счет частных пожертвований, без нагрузки на бюджет. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Трамп действует в рамках закона и продолжает традицию модернизации резиденции, начатую его предшественниками. В то же время власти пока не уточнили, когда именно проект будет официально представлен на рассмотрение федеральных комиссий.

    Юристы National Trust требуют временного запрета на продолжение строительства до окончания судебного разбирательства. Одним из адвокатов истцов выступает Грег Крейг, бывший юрист президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, работающий по делу на безвозмездной основе.

    Проект бального зала стоимостью около 300 млн долл. финансируется частными лицами и крупными корпорациями, имеющими контракты с федеральным правительством. Частичная анонимность доноров уже вызвала критику со стороны демократов и стала одним из пунктов иска. Кроме того, National Trust указывает на возможные нарушения экологического законодательства, так как администрация, по их данным, не провела оценку воздействия сноса и утилизации строительных отходов на окружающую среду.

    Сам Трамп активно продвигает проект, заявляя, что новый зал станет «лучшим в стране» и будет готов до окончания его президентского срока в 2029 году. Однако опросы общественного мнения показывают, что инициатива пользуется низкой поддержкой, а критики, включая часть республиканцев, указывают на поспешность работ и пренебрежение установленными процедурами.

    Ранее Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    13 декабря 2025, 22:22
    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу «принять ответные меры» после того, как двое американских военнослужащих и переводчик погибли и еще трое были ранены в результате атаки в Сирии, в которой США обвиняют ИГ, ИГИЛ (признанную террористической и запрещенную в России группировку «Исламское государство»).

    «Это атака ИГИЛ», – приводит портал Coastreporter слова президента США  журналистам в Белом доме перед отъездом на футбольный матч армия-военно-морской флот в Балтиморе.

    Он выразил соболезнования семьям погибших американцев и сказал, что еще трое раненых «чувствуют себя неплохо». Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что засаду устроил одиночка из группировки «Исламское государство». Его ликвидировали.

    Нападение на американских военных в Сирии стало первым, в результате которого погибли люди после смены правления Башара Асада год назад.

    Официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл заявил, что гражданское лицо, погибшее в результате нападения, было американским переводчиком. Целью нападения были солдаты, участвующие в текущих контртеррористических операциях в регионе. Стрельба произошла недалеко от исторической части Пальмиры, уточнило агентство SANA.

    Пострадавшие были доставлены вертолетом в гарнизон Эт-Танф, расположенный недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.

    Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.


    16 декабря 2025, 10:27
    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету

    New York Times: Трамп подал иск к Би-би-си на 10 млрд долларов

    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив британскую телекомпанию в предвзятом монтаже фильма о событиях 6 января и ущербе своей репутации.

    Экс-президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд Майами иск против  Би-би-си на сумму 10 млрд долларов, передает The New York Times.

    Поводом стало спорное редактирование документального фильма, из-за чего, по словам Трампа, аудитория могла ошибочно подумать, что он призывал к насилию перед событиями 6 января 2021 года в Вашингтоне.

    В иске на 46 страницах Трамп обвиняет британскую телекомпанию в клевете и нарушении закона Флориды о недобросовестной конкуренции, требуя по 5 млрд долларов за каждое нарушение. Адвокаты Трампа заявили, что хотят привлечь BBC к ответственности за «умышленное, злонамеренное и обманное редактирование речи» с целью вмешательства в выборы президента США 2024 года. «Ранее уважаемая, а теперь опозоренная BBC оклеветала президента Трампа», – говорится в заявлении.

    Документальный фильм «Trump: A Second Chance?» вышел на канале Би-би-си в рамках передачи Panorama накануне прошлогодних выборов. В нем были смонтированы два кадра выступления Трампа с разницей почти в час, что, по мнению экс-президента и его защиты, создало ложное впечатление о его призывах. Би-би-си позже признала наличие редакционной ошибки и принесла извинения парламентскому комитету, однако руководство корпорации отвергло обвинения в предвзятости.

    Критика внутреннего аудита Би-би-си по поводу монтажа привела к немедленной отставке генерального директора Тима Дейви и главы BBC News Деборы Тернесс. Председатель правления Самир Шах также извинился перед Трампом лично, но представители сети считают, что оснований для иска о клевете нет.

    Ранее Трамп выиграл похожие дела против других американских СМИ – CBS и ABC выплатили по 16 млн долларов в рамках досудебных соглашений. Кроме того, у президента остается иск к The New York Times, который газета считает необоснованным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Би-би-си выразила сожаления президенту США Дональду Трампу в связи со скандалом с редактированием его выступления, но отказалась выплачивать компенсацию.

    В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам.

    Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.

    14 декабря 2025, 02:20
    AP сообщило о двух погибших в результате стрельбы в Брауновском университете

    Tекст: Катерина Туманова

    По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в районе Брауновского университета в субботу, сообщил представитель правоохранительных органов.

    Брауновский университет – частный исследовательский университет Лиги плюща и одно из старейших высших учебных заведений США. Вуз сразу же объявил тревогу из-за стрельбы и призвал студентов и персонал укрыться.

    «Стрельба, о которой сообщалось, произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерная школа и физический факультет университета. Согласно веб-сайту университета, здание включает в себя более 100 лабораторий, десятки аудиторий и офисов», – сообщило агентство Associated Press (AP).

    По данным представителей университета, власти еще разыскивают подозреваемого после стрельбы в Брауновском университете. Местная полиция сообщает о нескольких пострадавших, но не предоставляет дополнительных подробностей, не уточняя и число госпитализированных в местные больницы пострадавших, передает телеканал CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, случаи стрельбы в США – не редкость. К примеру, в Чикаго семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке. В результате стрельбы, которая произошла в районе начальной школы в Ювалде два человека погибли, более десяти детей пострадали. В результате стрельбы на семейном мероприятии в Стоктоне (Калифорния) погибли трое детей.

    14 декабря 2025, 06:03
    В результате стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека и девять ранены
    В результате стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека и девять ранены
    @ Mark Stockwell/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти заявляют, что продолжают поиски стрелявшего на территории университета, которого описывают как бегущий мужчина в черном, без автомобиля.

    «Стрельба произошла в здании инженерно-физического факультета, где студенты сдавали выпускные экзамены. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из местных, государственных и федеральных ведомств находятся в районе, близком к месту инцидента», – сообщает CNN.

    Следователи изъяли гильзы с места стрельбы, сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли на пресс-конференции.

    Представители правоохранительных органов сообщили на пресс-конференции в субботу вечером, что на видеозаписи видно, как подозреваемый в стрельбе идет по Хоуп-стрит, где произошла стрельба. Он одет в темную одежду. Лица подозреваемого не видно, но свидетели говорят, что на нем, возможно, была серая камуфляжная маска.

    Большинство жертв стрельбы были студентами, в том числе двое погибших и еще восемь раненых, сообщила президент университета Кристина Паксон на вечерней пресс-конференции.

    Она же упомянула о восьми госпитализированных раненых. Мэр Провиденса Бретт Смайли добавил, что девятый раненый также был госпитализирован. Они покинули место происшествия до того, как поняли, что были задеты осколками после  стрельбы, которая произошла недалеко. Как ожидается, пострадавший полностью восстановится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по меньшей мере два человека считались погибшими и еще несколько ранеными в результате стрельбы в районе Брауновского университета в субботу.

    13 декабря 2025, 20:13
    Трамп и его супруга Мелания передали личное послание Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа и его супруги Мелании, в котором содержались поздравления с Рождеством и слова благодарности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко через спецпосланника Джона Коула. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что послание содержало слова благодарности за гостеприимство, которое делегации США традиционно оказывают в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В послании Трамп и его супруга поблагодарили Лукашенко за подарки, которые президент Белоруссии ранее передал им. Семья Трампов также поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством и пожелала счастливых праздников, подчеркнув радушный прием американской делегации в Минске.

    Эйсмонт отметила, что Трамп выразил желание получить подробности о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря, сразу после возвращения спецпосланника Коула в США.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Дональда Трампа.

    16 декабря 2025, 09:09
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший заявил, что помолвлен с моделью Беттиной Андерсон.

    «Она сказала да», – сказал Трамп-младший, передает РИА «Новости».

    По данным прессы, отношения у пары начали складываться в 2024 году.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший участвовал во встречах с политиками из Восточной Европы и обсуждал возможности бизнеса, в том числе с бывшими премьерами Румынии и Болгарии.

    Trump Organization запустила собственную мобильную сеть.

    13 декабря 2025, 22:35
    WSJ узнала о фиаско Вашингтона при попытке найти миротворцев в Газу

    Tекст: Катерина Туманова

    США оказывают давление на другие страны с целью отправки миротворческий войск в Газу, но пока никто не откликнулся на призыв американцев.

    Некоторые правительства, как пишет Wall Street Journal (WSJ), обеспокоены тем, что их могут втянуть в разоружение ХАМАС в районах, где боевики остаются активными.

    «По словам официальных лиц, представители администрации Трампа стремятся набрать многонациональные силы численностью около 10 тыс. военнослужащих под командованием американского генерала для стабилизации послевоенной Газы, но признают, что на их размещение потребуется большая часть 2026 года», – пишет газета.

    По словам информаторов издания, ни одно иностранное государство пока не направило войска, отчасти из-за опасений, что миссия может расшириться и потребовать разоружения боевиков ХАМАС в некоторых частях разрушенного анклава, где они еще активно действуют.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре участники переговоров в Каире одобрили инициативу по введению миротворческих сил ООН для поддержания режима прекращения огня в Газе. Портал Axios сообщал, что Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция, выразили готовность предоставить свои войска, а США ожидают одобрения ООН на создание сил безопасности Газы.


    15 декабря 2025, 01:45
    Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул провел с президентом республики Александром Лукашенко переговоры, после которых передал американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье дорогие подарки.

    «Меланье Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца, в Америке этого святого очень почитают», – сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

    Встреча Лукашенко с американской делегацией проходила за закрытыми дверями, после чего на видео попал момент передачи Коулу подарков для главы Белого дома и супруги.

    «Вот это передашь Меланье. Славянские. А это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает Николая. Здесь всё написано. Это Трампу и Меланье», – сказал Лукашенко, вручая американскому спецпосланнику ювелирное изделие и икону Николая Угодника для четы Трамп.

    Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко личное послание через Коула, в котором поблагодарил белорусскую сторону и президента республики за гостеприимство к делегации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко помировал 123 иностранца на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают  санкции с белорусского калия по указанию Трампа.

    16 декабря 2025, 03:51
    Врач назвала регионы России с высоким уровнем заболеваемости гонконгским гриппом

    Tекст: Денис Тельманов

    Дальний Восток и Сибирь лидируют среди регионов России по заболеваемости гонконгским гриппом.

    В России гонконгский штамм вируса H3N2 чаще всего выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что сейчас медики изучают эффективность от этого штамма вакцины, которая используется в России от гриппа.

    Врач напомнила, вирус A (H3N2), названным впоследствии гонконгской гриппом, впервые был обнаружен в 1968 году. Тогда в мире началась эпидемия, унесшая множество жизней. Сейчас вирус А стал обычным сезонным штаммом гриппа, не представляющим серьезной угрозы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России ожидается значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к началу новогодних праздников,

    В случае всплеска заболеваемости в России могут перевести работников на удаленный формат.

    14 декабря 2025, 04:40
    WSJ узнала о поднятых F-16 ВВС США над центральной Сирией

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным Пентагона, двое американских солдат и американский гражданский переводчик были убиты во время нападения в субботу недалеко от сирийского города Пальмира, еще трое американских солдат были ранены, пишет WSJ.

    «США подняли истребители F-16 ВВС США над центральной Сирией в знак демонстрации силы после убийства 13 декабря двух американских солдат и гражданского переводчика боевиком, связанным с группировкой «Исламское государство» (признанная террористической и запрещенная в России группировка), – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Предварительная информация, собранная американскими официальными лицами, говорит о том, что боевик был бывшим членом сирийских сил безопасности, которого выслали или который пребывал в процессе высылки из-за возможных связей с ИГИЛ, сообщил американский чиновник журналу Air & Space Forces Magazine.

    Американские официальные лица заявили, что боевик был убит. Нападение произошло во время проведения американскими солдатами «операции по взаимодействию с ключевыми лидерами» в рамках усилий США по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

    «Видео, распространяемые в социальных сетях, показывают, как истребители F-16 пролетают над Пальмирой после нападения, а видео, опубликованное Сирийским центром мониторинга по правам человека показывает, как американский самолет A-10 ВВС США сбрасывает сигнальные ракеты над городом», – сказано в материале.

    В соцсети Truth Social президент Трамп пообещал «серьёзное возмездие» за то, что он назвал «атакой ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе САР».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.

    Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.

    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии.

    Главное
    Минобороны: Купянск находится под полным контролем ВС России
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк
    Ассоциация юристов заявила об ошибке судов в деле Долиной

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

