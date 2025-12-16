В США спрогнозировали вероятность нового шатдауна начале 2026 года

The Hill: США в начале 2026 года может ожидать новый шатдаун

Tекст: Тимур Шайдуллин

О вероятности нового шатдауна в США сообщила газета The Hill, передает ТАСС.

Сенаторы не смогли достичь соглашения о продлении федеральных субсидий по программе Obamacare, и переговоры между демократами и республиканцами завершились безрезультатно.

По информации издания, сенаторы от правящей партии заблокировали продление поддержки, из-за чего демократы рассматривают возможность использовать угрозу шатдауна как инструмент давления на оппонентов для принятия уступок по расходам на здравоохранение.

Один из сенаторов-демократов заявил, что приостановка работы правительства в начале 2026 года вполне вероятна, если соглашение с республиканцами не будет достигнуто до конца января.

Другой представитель демократов рассказал The Hill, что его партия может воспользоваться вопросом финансирования как рычагом воздействия на президента США Дональда Трампа, если он примет решение о масштабных военных ударах по Венесуэле.

Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства в стране началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования и разногласий между Республиканской и Демократической партиями по ряду статей расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Около 750 тыс. федеральных служащих остались без работы.

Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, что завершило рекордный в истории страны 43-дневный шатдаун.

После этого министр образования США Линда Макмэон заявила, что эта ситуация подтвердила необходимость ликвидации возглавляемого ею ведомства.