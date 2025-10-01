В США начался шатдаун, ожидаются массовые увольнения госслужащих

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Соединенных Штатах стартовал шатдаун правительства, передает AP. Около 750 тыс. федеральных служащих отправлены в вынужденные отпуска, часть из них может быть уволена по решению администрации Дональда Трампа.

Закрытие коснулось множества офисов, при этом Трамп пообещал «делать необратимые, плохие вещи» в качестве возмездия.

Президент заявил: «Мы не хотим, чтобы случился шатдаун», однако договориться с демократами и республиканцами о предотвращении остановки работы правительства не удалось. Это уже третий шатдаун в период президентства Трампа и первый после его возвращения в Белый дом.

Экономические последствия могут быть ощутимы уже в ближайшие дни. Программы Medicare и Medicaid продолжат действовать, но возможны задержки из-за нехватки персонала, а работа Пентагона и Министерства внутренней безопасности сохранится в обычном режиме. При этом администрация Трампа нацелена на сокращение размера федерального правительства, включая массовые увольнения.

Среди ключевых причин кризиса – требование демократов о выделении средств на субсидии по медицинскому страхованию, что вызывает рост стоимости страховых премий. Республиканцы отказались идти на переговоры, а временный законопроект о финансировании провалился в Сенате. Нет ясного выхода из тупика, последствия затронут миллионы американцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США завершил сессию, что сделало шатдаун неизбежным. Белый дом приказал федеральным ведомствам готовиться к приостановке работы правительства. Сенат США не смог принять законопроекты, которые могли бы предотвратить шатдаун.