Сенат США завершил сессию, шатдаун стал неизбежен
Сенат США завершил работу, она возобновится уже 1 октября, законодателям не удалось предотвратить шатдаун, остановка работы правительства неизбежна, сообщают информационные агентства.
Сенат завершил свою работу 30 сентября и возобновит заседания только в 17.00 мск 1 октября, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении Сената указано, что по просьбе лидера большинства Джона Туна было единогласно принято решение объявить перерыв до утра следующего дня по местному времени.
Из-за этого бюджетные средства не будут выделены вовремя, что делает шатдаун американского правительства фактически неизбежным.
В расписании Белого дома значится, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указы 1 октября в 16.30 (в 23.30 мск). Пока не сообщается, какие указы подпишет американский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США не смог принять ни один из законопроектов о продолжении финансирования правительства. Белый дом приказал ведомствам США готовиться к шатдауну. Трамп сообщал, что хочет использовать шатдаун для массовых сокращений.