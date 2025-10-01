Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Белый дом приказал ведомствам США готовиться к шатдауну
Американские федеральные ведомства должны начать подготовку к приостановке работы (шатдауну), говорится в указе административно-бюджетного управления Белого дома.
В указе говорится, что «демократы не допустят» принятия до полуночи законопроекта о финансировании правительства США. Это ведет к «приостановке работы правительства». Ведомствам велели «реализовать планы по упорядоченному прекращению работы», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США не смог принять ни один из законопроектов о продолжении финансирования правительства. До возможного шатдауна остается всего несколько часов. Президент страны Дональд Трамп заявил, что планирует использовать шатдаун для массовых сокращений.