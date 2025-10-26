Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

Tекст: Евгений Поздняков

«Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

«Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

«Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

«Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

«И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

«Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте. В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировок», – сказал президент.

Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.