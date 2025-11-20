Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС

  • Новость часаВенгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина разбудила в Скандинавии жадность
    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Заслуженный учитель: В эпоху ИИ бессмысленно давать школьникам задание писать реферат
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    Названа дата появления беспилотных грузовиков на трассе общего пользования
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде
    Сийярто: ЕС хочет включить запрет на нефть России в 20-й пакет санкций
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 21:15 • Новости дня

    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС

    Каллас: Россия креативно обходит нефтяные санкции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз намерен ускорить введение ограничений против танкеров с российской нефтью из-за новых схем обхода санкций, связанных с энергетикой, заявила СМИ Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Россия «очень креативно» обходит нефтяные санкции Евросоюза, передает ТАСС. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС она рассказала о необходимости принимать ответные меры и действовать также креативно.

    Каллас добавила, что в данный момент обсуждается возможность ускоренного введения санкций против так называемого теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть. Она подчеркнула, что большинство глав МИД стран Европы согласны с тем, что ЕС должен вводить санкции быстрее, не дожидаясь следующего пакета.

    Каллас сообщила, что новые способы оказания давления на российский экспорт нефти были ключевой темой встречи министров. Особое внимание уделили танкерам, которые транспортируют нефть по рыночным ценам, несмотря на ограничения и попытки западных стран установить потолок цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обсуждает введение запрета на поставку российской нефти и прекращение сотрудничества с Россией в ядерной энергетике.

    Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обходится дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике Каю Каллас из-за ее высказываний о России.

    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (10)
    20 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как «слухи» сообщения о новом мирном плане США по Украине. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против России ввели «100 пакетов» санкций.

    Стенергард озвучила свое мнение о необходимости наращивать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.

    Она назвала «слухами» сообщения о новом мирном плане США по Украине и подчеркнула, что подобные новости отвлекают внимание от реальных шагов по урегулированию ситуации. По мнению Стенергард, главная задача западных стран – усиление поддержки Киева и продолжение давления на Москву, поскольку именно это, по ее словам, может приблизить перемирие.

    Стенергард заявила: «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов». Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании. Глава МИД добавила, что любая информация о переговорах преждевременна и не способствует успеху текущих инициатив.

    В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре Еврокомиссия заявила о подготовке двадцатого пакета ограничительных мер в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    Между тем правительство Венгрии собирается оспаривать отказ ЕС от закупки российского газа в суде.

    Комментарии (12)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России

    Орбан заявил о риске краха евро из-за изъятия замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что передача замороженных российских активов на финансирование Украины может привести к краху евро.

    Виктор Орбан предупредил о возможном обрушении евро в случае передачи ЕС замороженных российских активов Украине, указав на риски судебных конфликтов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выделить еще 135 млрд евро для поддержки Киева, однако Европейский союз не располагает такими средствами.

    «Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», – заявил Орбан.

    По мнению Орбана, такой шаг Евросоюза приведет к серьезным политическим последствиям для европейской валюты. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что использование российских активов несет угрозу стабильности финансовой системы всего ЕС.

    Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых стала экспроприация российских активов до 2027 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что новый кредит для Киева станет обузой для будущих поколений европейцев.

    Орбан также сравнил инициативу поддержки Украины с покупкой водки алкоголику.

    Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    @ Fredrik Sandberg/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. На этом фоне внутри ЕС обострилась жадность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в МИД Швеции пожаловались на «бремя поддержки» Украины и помечтали о «100 пакетах санкций» против России.

    «Заявления главы МИД Швеции – страны, которая является членом ЕС и вошла в НАТО в 2024 году – вызывают смех», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Так, жалобы на то, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов альянса, – это «элементарная жадность», считает собеседник.

    «Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?», – иронично отметил парламентарий.

    Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

    Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, продолжил депутат. 

    «Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки», – заключил Колесник.

    Ранее МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

    «Необычно откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале.

    Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% млрд евро или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

    Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

    В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

    Двое норвежских экономистов предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более одного трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

    Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий для себя украсть российские замороженные активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным в стране.

    Стенергард охарактеризовала эти сообщения как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава МИД Швеции. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    Сийярто: ЕС хочет включить запрет на нефть России в 20-й пакет санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность включения в 20-й санкционный пакет запрета на поставки российской нефти и отказа от сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики.

    По словам министра, отдельные политики в ЕС проявляют «огромное рвение» при подготовке новых ограничительных мер, несмотря на сложное принятие предыдущего, 19-го пакета, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что «фанатичные приверженцы санкционной политики ясно дали понять, что 20-й пакет должен включать запрет на поставки нефти из России и даже запрет на ядерное сотрудничество с Россией». Он также заявил венгерским журналистам, что такие предложения категорически противоречат национальным интересам Венгрии.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Уитакер заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России

    Уитакер: Готов законопроект о новом, сокрушительном пакете санкций США против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовый проект новых американских санкций против России находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования, при полном одобрении президента Трампа, заявил в СМИ постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил Bloomberg о завершении работы над новым законопроектом о санкциях против России. Документ уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

    Уитакер уточнил, что законопроект «просто ждет зеленого света», акцентировав поддержку инициативы со стороны президента Дональда Трампа. По его словам, это мощный и сокрушительный набор ограничительных мер.

    Кроме того, Уитакер отметил, что Вашингтон не намерен приостанавливать усилия по диалогу с Россией и продолжит искать возможности для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов.

    До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Во вторник источник в Белом доме сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме

    Сийярто: Каллас не раз восхваляла атаки ВСУ на российскую инфраструктуру

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на явную угрозу эскалации после высказываний Кайи Каллас относительно атак Украины по объектам российской энергетики.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас неоднократно восхваляла украинские атаки на энергосистему России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам по окончании заседания министров иностранных дел Евросоюза. По его словам, такая позиция создает угрозу безопасности энергоснабжения в Европе и увеличивает риск дальнейшего обострения ситуации, сообщает РИА «Новости». 

    Сийярто также добавил, что подобная риторика безответственна и не способствует снижению напряженности между Россией и Евросоюзом. По мнению Сийярто, поддержка подобных действий может вызвать негативные последствия для самого ЕС. Он призвал руководство Евросоюза избегать высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сийярто заявил, что правительство не допустит так называемую украинскую мафию в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок. Он назвал угрозы Владимира Зеленского добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию атаками на венгерский суверенитет.

    Брюссель уже несколько лет финансирует украинское государство за счет европейского народа, несмотря на коррупцию на Украине, подчеркнул глава МИД Венгрии.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Захарова сравнила планы Запада по Украине с замыслами Гитлера относительно славян

    Tекст: Катерина Туманова

    В действиях западных стран по уничтожению населения Украины четко прослеживается повторение замыслов фашистов во главе с Гитлером по уничтожению славян и насаждению нацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового», – заявила Захарова ТАСС.

    Дипломат напомнила, что похожие идеи уже появлялись в западных кругах 85 лет назад, когда нацизм и фашизм действовали на Украине. Она добавила, что, по замыслу Запада, украинцы либо должны поддерживать неонацизм, либо быть уничтожены.

    «Ровно так было сформулировано в плане Гитлера по захвату Советского Союза, план был сформулирован в отношении славянского населения. <...> То же самое мы сейчас видим», – отметила дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев в войне «до последнего украинца». Глава МИД России Сергей Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 12:57 • Новости дня
    Володин объяснил стремление Запада изъять российские активы

    Володин заявил о стремлении НАТО компенсировать потери активами России

    Tекст: Вера Басилая

    Победа России в специальной военной операции на Украине предопределена, а НАТО пытается компенсировать издержки за счет российских активов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Победа России в специальной военной операции уже определена, о чем заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

    В ходе обсуждения обращения Госдумы к правительству о мерах в ответ на попытки хищения российских активов в Евросоюзе Володин сообщил, что, по его мнению, на территории Украины сейчас против России воюет НАТО.

    Он отметил, что западный военный альянс ведет себя таким образом именно по этой причине и стремится компенсировать свои издержки за счет российских средств. Также Володин добавил, что российская сторона рассматривает возможные шаги в случае попыток со стороны Евросоюза изъять активы России.

    Министерство финансов России подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов западными странами.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил европейских политиков с машинами под контролем «Урфина Джюса», комментируя инициативу по экспроприации российских активов.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 05:05 • Новости дня
    Лавров отметил взвешенную позицию Лаоса по украинскому кризису

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, посвященной 65-летию дипотношений с Лаосом отметил, что подходы двух стран к широкому спектру международных вопросов совпадают или весьма близки, в том числе по ситуации на Украине.

    «Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин. Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину», – написал Лавров в статье для лаосских СМИ «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем».

    Он добавил, что не менее важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, контролируемых киевским режимом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Лаоса в мае передали России танки Т-34, которые считаются символом Победы. Президент Владимир Путин отметил важность этих танков для патриотического воспитания молодежи. В сентябре военные России и Лаоса провели совместное десантирование с вертолета в рамках учения «Ларос-2025».

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС захотел перезапустить отношения с Китаем после разногласий

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Китай лишь незначительно продвинулись в налаживании отношений после летнего саммита, однако отмена Пекином экспортных ограничений на редкоземельные элементы создает новый шанс для диалога, заявил глава делегации ЕС в Китае Хорхе Толедо.

    Глава делегации ЕС в Китае Хорхе Толедо заявил о сохраняющихся трудностях в отношениях с Пекином после летнего саммита, передает Bloomberg.

    Проблемы он связал с вопросами цепочек поставок и контролем экспорта. По его словам, действия Пекина по ограничению поставок редкоземельных магнитов долгое время представляли значительную угрозу для европейских производителей, которым сложно диверсифицировать поставки.

    Толедо подчеркнул, что соглашение между США и Китаем, достигнутое в прошлом месяце, несколько снизило опасения ЕС по поводу поставок. Он назвал недавнее приостановление экспортного контроля со стороны Китая «хорошей новостью» и возможностью для налаживания сотрудничества, отметив: «Давайте воспользуемся этим для продвижения вперед».

    Дипломат отметил, что Европейский Союз не стремится к обострению отношений с Пекином. Он также подверг критике публикации в китайских СМИ, обвиняющие ЕС в текущих проблемах, подчеркнув, что «ЕС – это союз его государств-членов», за которым стоит единая политическая воля.

    Ранее Китай сократил поставки германия и галлия в западные страны.

    Цены на эти минералы в Европе выросли почти в два раза.

    Европейский союз решил смягчить политическую риторику по отношению к Китаю для получения лицензий на экспорт редкоземельных элементов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа собиралась экономически принуждать Китай к выполнению определенных условий.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 09:40 • Новости дня
    Стоимость нефти скорректировалась после снижения на 2%

    Мировые цены на нефть начали корректироваться после снижения на 2%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг начали умеренно расти после снижения более чем на 2% днем ранее.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 поднимается на 0,35% к уровню предыдущего закрытия, до 63,73 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,37%, до 59,47 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что по итогам торгов накануне нефть Brent подешевела на 2,13%, а WTI – на 2,34%.

    На настроения рынка могли влиять опубликованные данные минэнерго США. В частности, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 ноября, сократились на 3,4 млн баррелей (0,8%) – до 424,2 млн баррелей. При том, что аналитики прогнозировали снижение только на 0,6 млн баррелей.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег

    Сийярто: Венгрия требует от Киева отчета по расходованию европейских денег

    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза потребовал отчета от украинских властей.

    По его словам, Будапешт ожидает, что Украина предоставит конкретные сведения о том, на что тратились выделенные Евросоюзом средства и какая часть этих денег стала жертвой масштабной коррупционной схемы, передает РИА «Новости».

    «Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стали жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине», – заявил Сийярто венгерским журналистам.

    Он подчеркнул, что вспыхнувший на Украине коррупционный скандал является одним из самых масштабных за всю историю европейской политики.

    Напомним, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – бизнесмена Тимура Миндича.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 09:15 • Новости дня
    Politico: ЕК не смогла достичь соглашения с Британией по оборонному фонду ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия не ждет соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за разногласий по размеру взноса, сообщило европейское издание Politico.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия не рассчитывает на заключение соглашения, позволяющего Британии участвовать в оборонном фонде Евросоюза, передает ТАСС .

    Источники издания сообщили, что переговоры зашли в тупик из-за разногласий по сумме взноса.

    Официальный крайний срок для достижения договоренностей был установлен на вечер 19 ноября, однако стороны так и не пришли к общему решению. Один из дипломатов, участвующих в переговорах, охарактеризовал текущую атмосферу как «напряженную».

    По данным европейских дипломатов, Брюссель требовал от Британии взнос от 4,5 до 6,5 млрд евро, в то время как Лондон предложил лишь 200-300 млн евро. Источники отмечают, что изначальное предложение Лондона было еще меньше, и разрыв в ожиданиях сторон оказался слишком значительным.

    Вместе с тем, переговоры с Канадой по участию в этом же оборонном фонде проходят более спокойно.

    Министр обороны Британии,Джон Хили подчеркивал, что страна заинтересована во вступлении в оборонный фонд, но не на условиях, которые считает несправедливыми.

    Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для развития европейской оборонной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером, который хотел выразить недовольство финансовыми требованиями Евросоюза.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Анонсирован первый перелет транспортного беспилотника из России в Белоруссию
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Бастрыкин завел дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Мальцевой
    Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации