ФАС предложила запретить на месяц экспорт бензина для стабилизации цен

ФАС предложила обсуждение запрета экспорта бензина на месяц для стабилизации цен

Tекст: Дарья Григоренко

Замглавы ФАС Виталий Королев отметил, что наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе. «Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер», – сказал он. Среди оперативных мер – инициирование обсуждения запрета на экспорт бензина для производителей на один месяц, что должно способствовать стабилизации цен перед началом посевного сезона, передает ТАСС.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за неделю биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 поднялась почти на восемь процентов. В дополнение к этому правительство России ранее продлило до 28 февраля временное ограничение на экспорт бензина. Однако данная мера не касается поставок производителей нефтепродуктов.

В декабре стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже снизилась почти на 10%, достигнув 52,938 тыс. и 56,111 тыс. рублей за тонну соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что рост цен на бензин и дизельное топливо не превысил уровень инфляции, основываясь на данных с 12 тыс. автозаправочных станций по всей России.