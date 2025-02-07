Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
ФАС предложила запретить на месяц экспорт бензина для стабилизации цен
ФАС предложила обсуждение запрета экспорта бензина на месяц для стабилизации цен
Рост оптовых цен на бензин связан с коррекцией после длительного снижения, и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова обсудить запрет на экспорт для стабилизации цен перед посевной кампанией.
Замглавы ФАС Виталий Королев отметил, что наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе. «Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер», – сказал он. Среди оперативных мер – инициирование обсуждения запрета на экспорт бензина для производителей на один месяц, что должно способствовать стабилизации цен перед началом посевного сезона, передает ТАСС.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за неделю биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 поднялась почти на восемь процентов. В дополнение к этому правительство России ранее продлило до 28 февраля временное ограничение на экспорт бензина. Однако данная мера не касается поставок производителей нефтепродуктов.
В декабре стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже снизилась почти на 10%, достигнув 52,938 тыс. и 56,111 тыс. рублей за тонну соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что рост цен на бензин и дизельное топливо не превысил уровень инфляции, основываясь на данных с 12 тыс. автозаправочных станций по всей России.