Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.5 комментариев
Стало известно о снижении цен на бензин
Цена бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась почти на 10% на бирже в декабре
В декабре стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже снизилась почти на 10%, достигнув 52,938 тыс. и 56,111 тыс. рублей за тонну соответственно.
Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на 9,8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в декабре, передает ТАСС.
Цена бензина Аи-92 достигла 52,938 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 – 56,111 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также подешевело на 10% и теперь стоит 54,363 тыс. рублей за тонну.
На фоне снижения цен на бензин и дизель наблюдается рост цен на другие виды топлива. Топливо для реактивных двигателей подорожало на 2,1%, до 82,412 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут – на 7,4%, до 30,629 тыс. рублей за тонну. Напротив, цена сжиженных углеводородных газов упала на 35%, до 18,202 тыс. рублей за тонну.
2024 год оказался более стабильным для топливного рынка по сравнению с кризисным 2023 годом. Правительство России весной ввело запрет на экспорт бензина для стабилизации внутреннего спроса, но временно снимало его летом, что вызвало рост цен. Впоследствии, с августа, запрет был возобновлен, что помогло стабилизировать ситуацию.
Осенью 2024 года обсуждалась возможность ограничений на экспорт зимнего дизельного топлива из-за скачка цен. Однако ценам удалось стабилизироваться без введения дополнительных запретов. Вице-премьер Александр Новак заявил, что предлагались ограничения только для «серого» экспорта в страны ЕАЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что рост цен на бензин и дизельное топливо не превысил уровень инфляции, основываясь на данных с 12 тыс. автозаправочных станций по всей России.