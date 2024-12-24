В ФАС рассказали о ценах на бензин

ФАС: Рост цен на бензин не превысил инфляцию

Tекст: Ольга Иванова

Рост цен на бензин и дизельное топливо в России за последний год не превысил уровень инфляции, передает ТАСС. Такую информацию предоставила ФАС, проанализировав данные с 12 тыс. автозаправочных станций (АЗС) по всей стране. Служба контролирует ценообразование на топливо и взаимодействует с другими ведомствами для поддержания стабильности цен.

ФАС отмечает, что в их выборку входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимые заправки. По словам представителей службы, текущее изменение цен на бензин и дизельное топливо не превышает уровень инфляции. Поскольку ФАС анализирует цены на 12 тыс. АЗС, их данные отличаются от сведений Росстата, который оценивает динамику цен на основе меньшей выборки.

По данным Росстата, с начала года по 16 декабря рост стоимости бензина составил 10,65%, что на 1,51 процентного пункта выше уровня инфляции за этот период. Эти данные получены из анализа 1700 АЗС в 279 городах России, что в семь раз ниже выборки используемой ФАС. Такое различие в выборках может приводить к расхождению в оценках динамики цен.

Ранее российское правительство продлило временное ограничение на экспорт бензина до конца января 2025 года, следует из сообщения кабинета министров.