Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Минэнерго выразило готовность запретить экспорт бензина при необходимости
Минэнерго России готово при необходимости принять решение о запрете экспорта бензина для обеспечения дополнительного насыщения рынка, сообщило ведомство.
«Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг обеспечения моторным топливом внутреннего рынка», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС предложила запретить на месяц экспорт бензина для стабилизации цен перед посевной кампанией. Указывается, что рост оптовых цен связан с коррекцией после длительного снижения. В конце ноября правительство продлило временное ограничение на экспорт бензина до конца января 2025 года.