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    Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду россиского СМИ
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    Экс-главу Новгородской области Никитина назначили замминистра транспорта
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку
    Сенатор Косихина выступила против новых выходных на Пасху и Троицу
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 22:57 • Новости дня

    Минэнерго выразило готовность запретить экспорт бензина при необходимости

    Tекст: Антон Антонов

    Минэнерго России готово при необходимости принять решение о запрете экспорта бензина для обеспечения дополнительного насыщения рынка, сообщило ведомство.

    «Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг обеспечения моторным топливом внутреннего рынка», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС предложила запретить на месяц экспорт бензина для стабилизации цен перед посевной кампанией. Указывается, что рост оптовых цен связан с коррекцией после длительного снижения. В конце ноября правительство продлило временное ограничение на экспорт бензина до конца января 2025 года.

    7 февраля 2025, 01:21 • Новости дня
    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России

    Санду объяснила четырехмесячную проволочку при аккредитации посла России Озерова

    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена принять верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова в будущем, но точные сроки не назвала. Озеров не может вручить ей верительные грамоты уже четыре месяца.

    Недавно в российском МИД высказали возмущение долгой аккредитацией посла. После приезда в Кишинев Озеров три недели ждал передачи копий верительных грамот в МИД Молдовы, а вручение оригиналов президенту длится уже четыре месяца, передает TV8.

    Санду подчеркнула, что в данный момент невозможно пригласить представителя России для вручения документов из-за высказываний некоторых официальных лиц в Москве о Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Он пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение», – отметила Санду.

    На вопрос о возможности окончательного отказа в приеме документов, Санду ответила отрицательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Путин назначил новым послом в Молдавии Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка. В ноябре МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 05:55 • Новости дня
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт сообщила, что не планирует посещать Украину, так как украинские официальные лица угрожают ей смертью.

    «Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    Она также прокомментировала мирные инициативы, предложенные Бразилией и Китаем, отметив, что было бы полезно задать президенту России Владимиру Путину вопрос о его готовности рассмотреть эти планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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    7 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины

    ФСБ задержала четырех женщин – агентов Украины за подготовку терактов против офицеров Минобороны

    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ России задержала четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины. Они подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    Женщины прошли обучение на территории Украины.

    «Задержанные ... прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», – отмечает спецслужба.

    В ходе обысков у них были обнаружены взрывчатые вещества, химические прекурсоры, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и средства связи с украинскими кураторами.

    ФСБ возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших задержанным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Киевский райсуд Симферополя поместил под стражу трех членов ячейки организации «Хизб ут-Тахрир*», признанной в России террористической и запрещенной.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. А в Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

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    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

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    7 февраля 2025, 02:46 • Новости дня
    Азербайджан объявил о решении закрыть «Русский дом» в Баку

    Азербайджан сообщил о направленной России ноте о прекращении работы «Русского дома» в Баку

    Азербайджан объявил о решении закрыть «Русский дом» в Баку
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджанская сторона официально уведомила Россию относительно решения о прекращении работы «Русского дома» в Баку, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Гаджизаде сообщил, что России официально передана нота о «прекращении деятельности «Русского дома» в Баку 3 февраля. «Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности «Русского дома», ждем от российской стороны принятия соответствующих мер», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что «Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    Примаков подчеркнул, что Россия многократно обращалась за помощью в регистрации, но ответа не получала. Он также отметил, что сравнение «Русского дома» с USAID некорректно, поскольку он не имел политических функций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на положительное решение ситуации с регистрацией Российского культурного центра, известного как Русский дом, в Баку.

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    7 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР

    Рогов: ВС России после взятия Великой Новоселки вышли на границу ДНР и Запорожской области

    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска достигли административной границы Запорожской области на востоке после освобождения Великой Новоселки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов отметил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что после освобождения Великой Новоселки российская армия оказалась у административной границы между ДНР и Запорожской областью, передает ТАСС.

    Он уточнил, что дальнейшее продвижение российских войск может позволить зайти с востока и севера на укрепрайоны ВСУ в районе Гуляйполя и Орехова. Там, по его словам, противник продолжает удерживать оборону и перебрасывает подкрепления.

    Рогов подчеркнул, что освобождение Великой Новоселки стало важным шагом для продвижения российских войск к стратегически важным позициям в регионе.

    В четверг российские войска успешно отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области, уничтожив до трех танков и до роты пехоты противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска после освобождения Великой Новоселки начали продвигаться к административным границам Запорожской области с востока.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой.

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    7 февраля 2025, 11:35 • Новости дня
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница Краснодара, оголившая грудь в центре города, была задержана полицейскими за мелкое хулиганство, сообщили в полиции.

    Полиция Краснодара задержала 28-летнюю местную жительницу после того, как она 4 февраля обнажила грудь на центральной улице города.

    Девушка извинилась за свое поведение и заверила, что больше не будет повторять подобные действия. На нее был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, передает RT.

    Ранее девушка в центре Краснодара вылезла из люка автомобиля Mercedes и оголила грудь, за что ей грозило до 15 суток ареста.

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    7 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.

    Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.

    Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.

    В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.

    В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.

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    7 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Россия ввела «зеркальные меры» к западным журналистам

    Посол России заявил о «зеркальных мерах» в ответ на отказы в визах российским журналистам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия начала применять зеркальные меры к западным журналистам в ответ на отказ в визах российским представителям СМИ, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Россия начала принимать зеркальные меры в отношении западных журналистов после отказа в визах российским, передает РИА «Новости». Мешков отметил, что Россия долгое время подходила к этому вопросу аккуратно, но западные страны, включая Францию, вынудили ее к таким действиям.

    По словам дипломата, сейчас меры касаются сферы «выдачи или невыдачи виз». Мешков подчеркнул, что в России пресс-конференции, проводимые руководством страны, остаются открытыми для иностранных журналистов, в отличие от ситуации на Западе.

    «В течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно, потому что, в отличие от здешней ситуации, Россия – демократическая страна», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    МИД Франции в свою очередь призвал РФ пересмотреть решение по французскому корреспонденту, грозя ответными мерами.

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    7 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Польские власти обязали убрать российский танкер «Хатанга» из порта Гдыня

    Морское управление польского города Гдыня велело руководству порта убрать российский танкер «Хатанга» из акватории

    Tекст: Антон Антонов

    Морское управление Гдыни потребовало убрать российский танкер «Хатанга» из порта, а также собирается добиваться от владельца судна возмещения стоимости стоянки с 2017 года, сообщило министерство инфраструктуры Польши.

    Танкер «Хатанга» прибыл в Гдыню в 2017 году. Тогда судно было задержано, поскольку не прошло государственный портовый контроль. В 2020 году его владелец, Мурманское морское пароходство, был признан банкротом, передает ТАСС.

    «Судно угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации», – говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Администрация порта Гдыня обязана убрать судно «не позднее трех месяцев с момента принятия решения».

    Польская сторона намерена добиваться от российского судовладельца возмещения стоимости стоянки танкера за весь период нахождения в порту.

    Танкер был спущен на воду в шведском Мальме в 1987 году.

    В 2019 году сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства был арестован в Великобритании за долги судовладельца; судно «Всеволод Белецкий» арестовали в индийском порту Халдия; моряки из России также были задержаны в Испании на судах Мурманского морского пароходства.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    7 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты

    Банк России возобновил выпуск банкнот 5 и 10 рублей вместо монет для удобства населения

    В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей, покрывая их защитным лаком, чтобы заменить монеты, так как бумажные деньги стали более популярными у населения, сообщили в Банке России.

    Банк России объяснил решение заменить монеты номиналом 5 и 10 рублей на банкноты из-за изменения предпочтений населения, передает ТАСС.

    Регулятор объяснил, что банкноты занимают меньше места в кошельке и не оседают в копилках, что делает их более удобными для использования.

    В прошлые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались спросом, но быстро изнашивались, и их заменяли монетами. Однако, как отмечают в Банке России, ситуация с тех пор изменилась.

    Центробанк указал, что печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, поскольку их легче перевозить. Это решение связано с тем, что бумажные деньги стали более популярными среди населения, поскольку они занимают меньше места и не остаются в копилках, как монеты.

    Напомним, что в 2022 году Центробанк возобновил печать банкнот этих номиналов, которые дополнительно покрываются защитным лаком для увеличения срока службы.

    Председатель Союза бонистов России Александр Баранов объяснил, что купюры мелкого номинала позволяют сэкономить на производстве денег за счет использования бумаги вместо металла, так как металл имеет более высокую стоимость.

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    7 февраля 2025, 03:58 • Новости дня
    Девушка показала из Mercedes грудь в центре Краснодара

    Полиция предупредила об угрозе 15 суток ареста для оголившейся из люка Mercedes девушки в Краснодаре

    Девушка показала из Mercedes грудь в центре Краснодара
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Краснодара девушка вылезла из люка автомобиля Mercedes и оголила грудь, ей грозит до 15 суток ареста, сообщили в УМВД по городу.

    Полиция Краснодара начала проверку после появления в Сети видео, на котором девушка в люке желтого Mercedes обнажила грудь. Автор видео выразил удивление, так как температура на улице составляла всего три градуса тепла, передает РИА «Новости».

    Правоохранительные органы устанавливают личности девушки и водителя автомобиля. Водителю грозит штраф в 2 тыс. рублей за перевозку пассажиров вне кабины. Девушке может быть назначен арест до 15 суток за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП.


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    7 февраля 2025, 07:34 • Новости дня
    Россиянку оштрафовали за покупку авто у иностранца за наличные

    Tекст: Александра Юдина

    Жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку автомобиля Kia Sorento у гражданина Киргизии за наличные, поскольку закон о валютном регулировании запрещает такие сделки с продавцами без российского паспорта.

    Жительница Москвы, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, была оштрафована на 855 тыс. рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Правонарушение связано с применением закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому продавцам без российского паспорта запрещено передавать наличные рубли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, купить автомобиль в России станет тяжелее. За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021 по 2023.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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