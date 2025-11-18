105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
Депутат АдГ Котре провел переговоры с представителями России и БРИКС в Сириусе
В ходе симпозиума «БРИКС – Европа» в Сириусе парламентарий от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре провел переговоры с представителями России и стран БРИКС.
По его словам, между участниками произошел обмен важной информацией, а также закладывались основы доверительных отношений, передает ТАСС.
Котре отметил, что партия АдГ видит для себя важную миссию поддерживать диалог с Россией, несмотря на оппозиционный статус в Германии. Он подчеркнул, что даже в кризис нужны переговоры между странами, чтобы сохранять каналы взаимодействия.
«Несмотря на нашу роль оппозиционной партии, нас восприняли всерьез как партнера при обсуждении вопроса о восстановлении энергетических поставок», – заявил Котре.
Напомним, депутаты АдГ посетили Сочи на фоне угроз исключения из партии.
Ранее делегация АдГ анонсировала предстоящий визит в Россию.