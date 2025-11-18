Депутат АдГ провел переговоры с представителями России и БРИКС в Сириусе

Стратегические бомбардировщики США B-52 отрабатывают в ЕС полеты к России

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Kieler Nachrichten, учения проходят в рамках программы Bomber Task Force Europe 26-1, их организуют с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера на территории Испании, передает ТАСС. Какие вооружения несут B-52, официально не раскрывается.

Газета Bild со ссылкой на представителя армии США приводит слова о том, что маневры направлены на повышение гибкости и координации с союзниками. В этих учениях участвуют страны Северной Европы, включая Литву, Швецию и Финляндию. Первый многочасовой полет B-52 включал дозаправки в воздухе и завершился у российско-финляндской границы.

Маршруты стратегических бомбардировщиков пролегают не только над материковой частью Германии, но и над крупными островами Рюген и Борнхольм. По данным Bild, появление российских кораблей «Неустрашимый» и «Александр Шабалин» у острова Фемарн связывают с активностью B-52 в регионе.

Ранее Financial Times сообщило, что власти Тринидада и Тобаго планируют провести усиленные военные учения с участием американской морской экспедиционной группы.