Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Ребенок в детском саду в Дагестане искусал девочку
В детском саду села Новый Чиркей девочка получила множественные укусы, власти инициировали проверку обстоятельств произошедшего, сообщила администрация Кизилюртовского района Дагестана.
Инцидент с нападением одного ребенка на другого произошел в детском саду села Новый Чиркей Кизилюртовского района. На распространившемся видео видны множественные следы укусов на теле, руках, щеке, ухе ребенка, передает РИА «Новости».
Администрация Кизилюртовского района сообщила в Telegram, что по поручению главы района Рустама Татарханова была срочно создана специальная комиссия. В нее вошли представители управления образования и других профильных служб района.
Комиссия займется всесторонней и тщательной проверкой обстоятельств происшествия. В частности, будут изучены причины конфликта, опрошены все участники, педагогический коллектив и родители пострадавшего ребенка.
Власти подчеркнули, что по итогам проверки будут быстро приняты все необходимые дисциплинарные меры по отношению к лицам, чья халатность или ненадлежащее исполнение обязанностей привели к инциденту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Унцукуль в Дагестане произошла стрельба возле школы. В Приморье в Большом Камне мужчина напал на подростков в школе с газовым баллончиком, в результате чего пострадал ученик шестого класса.