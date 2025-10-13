Ребенок в детском саду в Дагестане искусал девочку

Tекст: Антон Антонов

Инцидент с нападением одного ребенка на другого произошел в детском саду села Новый Чиркей Кизилюртовского района. На распространившемся видео видны множественные следы укусов на теле, руках, щеке, ухе ребенка, передает РИА «Новости».

Администрация Кизилюртовского района сообщила в Telegram, что по поручению главы района Рустама Татарханова была срочно создана специальная комиссия. В нее вошли представители управления образования и других профильных служб района.

Комиссия займется всесторонней и тщательной проверкой обстоятельств происшествия. В частности, будут изучены причины конфликта, опрошены все участники, педагогический коллектив и родители пострадавшего ребенка.

Власти подчеркнули, что по итогам проверки будут быстро приняты все необходимые дисциплинарные меры по отношению к лицам, чья халатность или ненадлежащее исполнение обязанностей привели к инциденту.

