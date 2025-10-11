В Приморье мужчина напал с газовым баллончиком на подростков в школе

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
В Большом Камне мужчина напал с газовым баллончиком на подростков в школе, в результате чего пострадал ученик шестого класса.
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении 42-летнего жителя Приморья после инцидента в школе города Большой Камень, передает РИА «Новости».
Следственные органы сообщили, что мужчина пришел в учебное заведение, чтобы разобраться с конфликтом между своим сыном и одноклассниками.
Во время ссоры с двумя 15-летними подростками отец распылил газовый баллончик, причинив телесные повреждения несовершеннолетним. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции.
По данным прокуратуры, от воздействия газа пострадал один ученик, который оказался случайным участником конфликта и не был обидчиком сына подозреваемого. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает степень вины мужчины.
