  • Новость часаВ Севастополе объявили воздушную тревогу
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    Сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав
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    Мэр Белгорода показал последствия украинского обстрела
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    30 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    5 января 2024, 12:06

    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
    @ Christopher Quail/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В американском штате Южная Дакота потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, сообщило USA Today со ссылкой на командование ВВС.

    На борту находились четыре члена экипажа, они успешно катапультировались. Самолет выполнял тренировочное задание, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ЧП произошло, когда бомбардировщик собирался приземлиться на аэродроме. Начато расследование инцидента.

    В декабре американский F-16 разбился в Южной Корее.

    4 января 2024, 15:18
    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»

    Reuters: Тысячи виртуальных серверов «Киевстар» были уничтожены российскими хакерами

    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»
    @ Jaap Arriens/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После кибератаки на виртуальную и IT-инфраструктуру украинский мобильный оператор «Киевстар» лишился практически всего, включая тысячи персональных компьютеров и виртуальных серверов, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters.

    Витюк рассказал, что российские хакеры могли «находиться в системе» как минимум с мая 2023 года, вероятно, как минимум с ноября у них был полный доступ к «Киевстар», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    По его словам, эта атака привела к катастрофическим разрушениям, уничтожила тысячи серверов и ядро мобильного оператора. Он также отметил, что взлом был направлен на нанесение психологического удара и стал предупреждением, в том числе для всего западного мира, что «на самом деле никто не является неприкасаемым».

    Витюк утверждает, что доступ к личной информации, местоположению телефонов пользователей оператора у хакеров появился в ноябре, они начали перехватывать СМС-сообщения и, возможно, красть Telegram-аккаунты. СБУ помогла «Киевстару» восстановить систему и отразить кибератаки, при этом утверждается, что кибератака не повлияла на ВСУ, потому что там используются другие алгоритмы и протоколы.

    Представитель СБУ обвинил в кибератаке на «Киевстар» связанную с Россией хакерскую группу Sandworm, но ответственность на себя взяли хакеры из группы «Солнцепек». Образцы вредоносного ПО, которое использовалось для атаки на «Киевстар», сейчас изучает украинская спецслужба.

    Напомним, 12 декабря 2023 года произошел сбой в работе информационной инфраструктуры Украины, были недоступны мобильная связь и интернет.

    Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.

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    4 января 2024, 17:06
    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

    Welt: ЗРК Patriot не справился с ударами российских Х-32 по Украине

    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

    Германский журналист отметил неуязвимость и высокую скорость X-32, украинская ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot, оказалась бессильна перед ней, передает РИА «Новости».

    Шмидтке заявил, что крылатую ракету Х-32 сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

    Он сделал вывод, что Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине.

    Коментарии (24)
    4 января 2024, 19:38
    В Севастополе упала сбитая и не разорвавшаяся ракета ВСУ

    Губернатор Развожаев: Сбитая ракета упала в районе частного сектора в Севастополе и не взорвалась

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь, пострадавший в результате падения осколка госпитализирован, по предварительным данным, одна сбитая ракета не взорвалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ осколок ракеты попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган, с ним работают педиатры.

    Кроме того, по данным губернатора, осколки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений и пострадавших нет. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.

    По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась, туда выехали спецслужбы для проверки информации.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом.

    Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь.

    Коментарии (15)
    4 января 2024, 21:39
    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку, но не на уровне 2022–2023 годов

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что помощь Украине будет оказываться, сколько потребуется, но не на том же уровне военного финансирования, который США оказывали им в 2022 и 2023 годах, передает ТАСС.

    По его словам, в будущем цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями, но пока важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (20)
    4 января 2024, 14:52
    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России

    Сенатор Константин Долгов: Глава МИД Польши Сикорский – сумасшедший

    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
    @ Joanna Geron/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России говорит о том, что США взяли курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, а не склоняются к переговорам, как указывалось ранее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Сикорский обсудил активизацию военной помощи Украине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    «Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе их обсуждения фантомных поставок Украине вооружения совершенно пусты», – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    «Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам», – напомнил сенатор.

    «Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают «подогрев» ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада», – отметил парламентарий.

    «Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы», – резюмировал собеседник.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle.

    Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров».

    В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).

    Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

    Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы «укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины», подчеркивается в сообщении НАТО. «Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы «разрушить Крымский мост».

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    4 января 2024, 21:17
    Генерал ВСУ рассказал о срыве плана Киева атаковать дронами Россию

    Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план по атаке миллионами БПЛА по России

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины не получится атаковать Россию миллионами дронов, выделенные на производство беспилотников средства были разворованы, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    Кривонос назвал «болтливой базарной бабой» министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который много «наобещал» украинцам. По словам генерала в отставке, десятки тысяч и миллионов дронов не заполнят небо над Россией, это миф, передает радио Sputnik.

    Украинский генерал сообщил, что Киев получил от союзников средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не смог запустить необходимые мощности, поскольку деньги были разворованы.

    Ранее ВС России выпустили по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (5)
    4 января 2024, 14:35
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в ходе специальной военной операции ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников, поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно сведениям, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, в настоящее время в рядах ВСУ воюет более 1,9 тыс. наемников, было уничтожено 5,9 тыс. иностранцев.

    Всего в ходе СВО на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наемников, свыше 8,5 тыс. из них – из Европы, более 1,7 тыс. – из Азии, более 2,7 тыс. – из Северной и Южной Америки, есть также наемники из Африки, следует из сообщения Минобороны.

    Также в ведомстве сообщили, что ВСУ получили от западных стран свыше 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 единиц ЗРК, более 5,2 тыс. единиц бронетанкового вооружения и свыше 23 тыс. беспилотников. Поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов.

    В Минобороны заявили, что на ВСУ работает больше 500 спутников США и стран НАТО, из них более 70 военных и разведывательных. Кроме того, для обеспечения управления и связи ВСУ задействовано свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы. По его словам, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании.

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    4 января 2024, 14:24
    В Белом доме заявили об отсутствии средств на поддержку Украины

    Кирби: У США больше нет средств на поддержку Украины

    В Белом доме заявили об отсутствии средств на поддержку Украины
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

    Как указал Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет, на восполнение которого в стране было финансирование, и на этом все. По его словам, США необходимо одобрение на выделение дополнительных средств, чтобы можно было продолжать оказывать поддержку Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    В конце декабря США заявили о выделении «последнего в этом году» пакета военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Позже на Украине пожаловались на скудный новый пакет помощи от США.

    Напомним, администрация США сообщила, что на этом пакете помощи у нее заканчиваются средства для поддержки Украины, для новых поставок требуется решение Конгресса США.

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    4 января 2024, 17:54
    Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом

    Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по Крыму, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства ПВО уничтожили десять украинских ракет над Крымским полуостровом.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ над городом, есть один пострадавший.

    Коментарии (4)
    4 января 2024, 12:52
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях», – приводит указ РИА «Новости».

    Аналогичное право, говорится в указе, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.

    Ранее Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    Коментарии (66)
    5 января 2024, 05:55
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

    Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил позицию США по вопросу жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Украины.

    Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

    Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Коментарии (19)
    5 января 2024, 02:57
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе

    В словах Путина об Одессе Sky News увидел долгосрочные планы по контролю над черноморским побережьем

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, могут свидетельствовать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, заявило британское ТВ.

    Как отмечает Sky News, сейчас такие планы «чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне» России. Sky News заявил, что признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к российскому наступлению, передает РИА «Новости».

    Sky News полагает, что определяющую роль в конфликте сохранят беспилотники и средства РЭБ. Отмечается, что преимущество в этой сфере у России, Украине же требуются технологический прорыв и бесперебойные поставки с Запада. Sky News не ждет, что конфликт на Украине завершится в 2024 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

    Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщал о наступлении российских сил по всему фронту.

    Коментарии (7)
    4 января 2024, 17:36
    Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь
    Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные отражают атаку вооруженных сил Украины, сбито несколько различных воздушных целей, один человек пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что военные сбили несколько целей над Севастополем, все службы приведены в состояние боевой готовности.

    «Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», – заявил Развожаев.

    Также он сообщил, что осколок попал в дом на Глухова, предварительно есть один пострадавший. Кроме того, часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

    Ранее военные в Севастополе применили дымовую маскировку.

    До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу.

    Коментарии (2)
    4 января 2024, 13:23
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба, отвечая на вопрос о том, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы, в интервью CNN отметил, что у Украины нет плана «Б», поскольку все уверены в плане «А», передает РИА «Новости».

    Накануне обозреватель Роберт Кларк сообщил The Telegraph, что Запад начал сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (11)
    4 января 2024, 15:21
    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных
    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки поразили на Купянском направлении до 100 украинских военных, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении Российская армия поразила живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных украинских бригад, и 117-ю бригаду теробороны в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.

    Отмечается, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских солдат, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

    В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении Украина потеряла до 120 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля, а на Донецком направлении общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили живую силу и технику 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР и Приютного Запорожской области. Отмечается, что Украина на данном направлении за сутки потеряла убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    В сообщении говорится, что на Запорожском направлении российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области, а потеряла Украина на этом направлении до 40 военных, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

    В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении ВС России ликвидировали до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    В пресс-службе пояснили, что оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в районе Жовтневого Харьковской области поражен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны.

    Ведомство отметило, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также сбиты 37 украинских беспилотников в районах Кременной ЛНР, Спорного, Берестового, Еленовки, Марьинки ДНР, Романовского, Мирного Запорожской области, Збурьевки, Песчановки и Новой Каховки Херсонской области.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе СВО ликвидировали более 5,9 тыс. наемников.

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    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

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    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине

    Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам. В чем заключаются особенности этой тактики и почему признания британцев опровергают один из ключевых мифов офиса Зеленского? Подробности

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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

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    Сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав

    Россия и Китай продолжают наращивать партнерские связи. В торговле досрочно достигнута планка по 200 млрд долларов, при этом доля собственно доллара в операциях неуклонно снижается. В политике же Пекин не только продвигает повестку многополярности вместе с Москвой, но и качественно изменил свое отношение к конфликту вокруг Украины. С чем это связаны и какие задачи стоят перед Россией и Китаем в 2024 году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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