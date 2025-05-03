В Германии предложила заменить НАТО новым альянсом с Россией и США

Левая партия ФРГ призвала заменить НАТО альянсом с Россией и США

Tекст: Вера Басилая

Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен заявил, что партия выступает за замену НАТО на коллективную систему безопасности с участием России и США. По его словам, речь идет о создании структуры, напоминающей ОЭСР 2.0, которая станет альянсом мира и обороны, передает ТАСС.

Ван Акен отметил, что НАТО, по мнению партии, не имеет будущего и в случае создания новой системы потребуется около десяти лет на укрепление доверия между странами-участниками, все это время НАТО продолжила бы существовать.

Он также высказался за вывод американских войск из Германии и вывоз американского ядерного оружия. По мнению политика, обычных вооружений достаточно для защиты ФРГ, учитывая наличие более 400 единиц ядерного оружия в Европе.

Ван Акен подчеркнул, что партия против размещения британских и французских ядерных ракет на территории Германии, а также против обладания страной собственным ядерным оружием.

Относительно конфликта на Украине сопредседатель ЛП заявил, что партия выступает за немедленное перемирие и привлечение Китая в качестве посредника для мирных переговоров. Он также считает, что будущему канцлеру Мерцу следовало бы инициировать новый формат между Брюсселем и Пекином для переговоров о мире.

Соединённые Штаты рассмотрели возможность вывода своих военных из Европы, что привело к разногласиям среди стран НАТО.