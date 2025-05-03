Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Германии предложила заменить НАТО новым альянсом с Россией и США
Левая партия ФРГ призвала заменить НАТО альянсом с Россией и США
Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США, заявив о необходимости перемирия на Украине.
Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен заявил, что партия выступает за замену НАТО на коллективную систему безопасности с участием России и США. По его словам, речь идет о создании структуры, напоминающей ОЭСР 2.0, которая станет альянсом мира и обороны, передает ТАСС.
Ван Акен отметил, что НАТО, по мнению партии, не имеет будущего и в случае создания новой системы потребуется около десяти лет на укрепление доверия между странами-участниками, все это время НАТО продолжила бы существовать.
Он также высказался за вывод американских войск из Германии и вывоз американского ядерного оружия. По мнению политика, обычных вооружений достаточно для защиты ФРГ, учитывая наличие более 400 единиц ядерного оружия в Европе.
Ван Акен подчеркнул, что партия против размещения британских и французских ядерных ракет на территории Германии, а также против обладания страной собственным ядерным оружием.
Относительно конфликта на Украине сопредседатель ЛП заявил, что партия выступает за немедленное перемирие и привлечение Китая в качестве посредника для мирных переговоров. Он также считает, что будущему канцлеру Мерцу следовало бы инициировать новый формат между Брюсселем и Пекином для переговоров о мире.
Соединённые Штаты рассмотрели возможность вывода своих военных из Европы, что привело к разногласиям среди стран НАТО.