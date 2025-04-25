Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Politico: Обсуждение вывода военных США из Европы вызвало разногласия в НАТО
Обсуждения касательно возможного сокращения военного контингента США в Европе вызвали обеспокоенность у представителей ряда европейских государств и НАТО, пишет Politico.
Вопрос о сокращении американских войск в Европе вновь оказался в центре внимания после заявлений главы Пентагона Питера Хегсета о том, что присутствие США на континенте не будет вечным, передает Politico.
В последнее время в европейских столицах усилились опасения, что Вашингтон может начать вывод войск, несмотря на официальные опровержения со стороны американских и европейских представителей.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что ожидает сокращения контингента, а аналитики полагают, что уход американцев ослабит сдерживание России и приведет к дополнительным расходам.
В докладе немецкого Института экономики говорится, чтобы восполнить американские военные возможности Европе потребуется до двенадцати лет.
Глава Европейского командования ВС США генерал Кристофер Каволи рекомендовал сохранить нынешнее размещение войск, отмечая, что сокращение американского присутствия затормозит реагирование НАТО на возможную атаку России.
Как отмечает издание, Пентагон пока не ответил на официальный запрос министров обороны Германии и Финляндии о планах на этот счет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне угроз Дональда Трампа ограничить поддержку НАТО.
Известно, что Вашингтон рассматривал возможность вывода до 10 тыс. американских военных из стран Восточной Европы.
Бывший французский генерал Доминик Делавард выразил мнение, что Франция и Евросоюз утратили экономические и производственные возможности для перевооружения, а восстановление армии займет десятилетия.