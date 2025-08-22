Путин заявил о возможности резкого роста объемов перевозок по Севморпути

Tекст: Антон Антонов

Путин подчеркнул, что СМП «значим для нашей страны», при этом многие страны мира заинтересованы в его использовании. «Это наше конкурентное преимущество, и, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь», –приводит слова Путина РИА «Новости».

Президент с «осторожностью» отметил, что имеются «основания полагать», что объем перевозок может «резко» возрасти в результате «увеличения навигации» в связи с изменением климата.

Путин подчекрнул, что «Арктическая зона, Северный морской путь» и работа Росатома в данном регионе «имеют огромную перспективу», развитие идет «очень хорошими темпами».

О значимости Северного морского пути Путина спросила молодая девушка. Президент поинтересовался, кем она работает. «Второй помощник капитана (на ледокольном флоте)? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», – заявил Путин, услышав ответ. Он пожелал ей успехов.

Путин указал, что Россия обладает сегодня беспрецедентно мощным ледокольным флотом и насчитывает к текущему моменту восемь атомных ледоколов. При этом их количество в скором времени увеличится в полтора раза, отметил президент. «В мире такого флота нет ни у одной страны», – приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, Путин также отметил, что вопросы обороноспособности России во многом связаны с исследованием и использованием северных широт.