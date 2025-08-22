  • Новость часаПутин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 23:41 • Новости дня

    Путин заявил о возможности резкого роста объемов перевозок по Севморпути

    Tекст: Антон Антонов

    Есть основания считать, что объемы перевозок по Северному морскому пути резко возрастут, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

    Путин подчеркнул, что СМП «значим для нашей страны», при этом многие страны мира заинтересованы в его использовании. «Это наше конкурентное преимущество, и, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь», –приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент с «осторожностью» отметил, что имеются «основания полагать», что объем перевозок может «резко» возрасти в результате «увеличения навигации» в связи с изменением климата.

    Путин подчекрнул, что «Арктическая зона, Северный морской путь» и работа Росатома в данном регионе «имеют огромную перспективу», развитие идет «очень хорошими темпами».

    О значимости Северного морского пути Путина спросила молодая девушка. Президент поинтересовался, кем она работает. «Второй помощник капитана (на ледокольном флоте)? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», – заявил Путин, услышав ответ. Он пожелал ей успехов.

    Путин указал, что Россия обладает сегодня беспрецедентно мощным ледокольным флотом и насчитывает к текущему моменту восемь атомных ледоколов. При этом их количество в скором времени увеличится в полтора раза, отметил президент. «В мире такого флота нет ни у одной страны», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Путин также отметил, что вопросы обороноспособности России во многом связаны с исследованием и использованием северных широт.

    22 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    22 августа 2025, 23:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил Кириенко за работу по созданию Росатома

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове поблагодарил первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который работал над созданием Росатома и руководил госкорпорацией до 2016 года.

    Путин заявил, что Россия гордится научными триумфами таких ученых, как Игорь Курчатов и Юлий Харитон, Андрей Сахаров и Яков Зельдович. Они дали жизнь множеству «новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый, уникальный научно-промышленный комплекс», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что в 2007 году появилась госкорпорация Росатом, задачей которой было «сохранить и приумножить это великое наследие». «Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал Путин. Зал приветствовал Кириенко аплодисментами.

    Путин подчеркнул, что решение создать Росатом позволило обеспечить «высокую динамику развития» атомной отрасли в России в 21 веке.

    Ранее в Сарове на выставке о будущем научных центров в закрытых городах, президенту представили проект образовательного и научного центра в Челябинской области «Новый Снежинск», созданного на базе РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина. Директор института Михаил Железнов поблагодарил главу государства за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. На это Путин уточнил, что «Сергей Владиленович занимался созданием корпорации».

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Накануне на праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии. По его словам, в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли и создании Росатома. Тогда «очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву». «Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – рассказал Кириенко.

    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    22 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России

    Путин сообщил о создании в России прототипов квантовых компьютеров

    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин объявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Прототипы квантовых компьютеров с большими вычислительными возможностями уже собраны в России, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин сообщил об этом в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин подчеркнул, что такие компьютеры позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины и материалы, а также быстро обрабатывать огромные объемы данных. По его словам, в России подобные системы были созданы благодаря усилиям Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча с главой американского государства Дональдом Трампом была очень хорошей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, от властей США зависят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться». Путин рассчитывает, что «темп совместной работы на этой площадке сохранится».

    Россия обсуждает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в контексте получения сжиженного природного газа, причем не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске, сказал президент.

    «У нас несколько компаний, в том числе компания »Новатэк«, одна из наших крупных компаний, которая работает в области сжижения природного газа, – отметил Путин. – Причем эта работа проводится в кооперации, в сотрудничестве с многими партнерами – и с европейскими, и с партнерами из Азии».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США.

    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    22 августа 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров

    Путин прибыл в закрытый город Саров для встреч с атомщиками

    Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, сообщает ТАСС. В этом городе расположен Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома и учебный кластер МГУ.

    Президент регулярно посещает Саров, где традиционно возлагает цветы к памятнику академику Юлию Харитону, основателю центра и одному из создателей советской ядерной бомбы. Последний раз Путин был в Сарове в сентябре 2023 года.

    В рамках нынешнего визита глава государства планирует пообщаться с молодыми специалистами ядерной отрасли, а также ознакомиться с выставкой, посвященной подготовке кадров для атомной промышленности. Помимо этого, Путин проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее Путин поздравил с 80-летием работников и ветеранов атомной отрасли страны. Путин подчеркнул, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса России.

    22 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России

    Путин поручил подготовить меры поддержки образовательной среды в наукоградах

    Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением о запуске программы поддержки образовательной инфраструктуры в ключевых для технологического развития городах России.

    О планах по созданию программы поддержки образовательной среды в наукоградах сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Он обратился к президенту с просьбой поручить разработку такой инициативы для небольших городов, где работают российские ученые, развивающие технологический суверенитет страны.

    Лихачев отметил, что программа должна не только удерживать специалистов, но и создавать условия для их притока в наукограды. По его словам, речь идет о поддержке городов, которые играют ключевую роль для будущего технологического развития России.

    Путин поддержал инициативу и заявил, что даст соответствующее поручение.

    Во время посещения выставки о будущем научных центров в закрытых городах Владимир Путин получил от главы Росатома Алексея Лихачева памятный альбом о своих поездках с цитатой: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    22 августа 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин вручил орден «За доблестный труд» ядерному центру в Сарове

    Путин наградил коллектив ВНИИЭФ в Сарове орденом «За доблестный труд»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

    Президент Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), передает РИА «Новости».

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящий в ядерный оружейный комплекс Росатома, был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В стенах института были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

    ВНИИЭФ остается крупнейшим научно-техническим центром России. Сотрудники центра продолжают решать задачи по созданию и совершенствованию ядерного оружия, а также участвуют в выполнении оборонных, научных и народнохозяйственных проектов страны.

    Ранее президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подарил президенту памятный альбом о его визитах в Саров.

    22 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    Патрушев заявил о важности освещения истории освоения Арктики

    Патрушев подчеркнул роль Арктики для единства и наследия России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Популяризация истории освоения Арктики способствует объединению российского общества и укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Выставка, посвященная 500-летию начала российской истории освоения Северного морского пути, открылась в павильоне «Атом» на ВДНХ, сообщает РИА «Новости».

    Патрушев отметил в приветственной телеграмме организаторам, что популяризация истории освоения Арктики способствует объединению российского общества и укреплению уважения к наследию страны у молодежи.

    В своем обращении Патрушев подчеркнул, что проекты вроде «Великий Северный поход. Арктика как искусство» имеют важное культурное и общественно-политическое значение. Он заявил: «Освещение исторических событий освоения Арктики, раскрытие ее потенциала… способствует объединению российского общества, укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию страны».

    Патрушев напомнил о предстоящем 80-летии отечественной атомной отрасли в 2025 году. Он отметил, что Россия благодаря своему атомному ледокольному флоту остается лидером в освоении арктических широт. Помощник президента выразил уверенность, что развитие Северного морского пути и Арктической зоны РФ обеспечит экономический рост и укрепит статус страны как великой морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление. Ученые прогнозируют сокращение популяции северных оленей в Арктике на 80%. В России планируют создать арктические ветряные электростанции.

    22 августа 2025, 22:45 • Новости дня
    Путин назвал атомные подлодки в Арктике стратегическим преимуществом России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом России, передает ТАСС.

    «Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что вопросы обороноспособности России во многом связаны с исследованием и использованием северных широт.

    «Надо понимать, здесь тайны никакой нет, что и вопросы обороноспособности страны, России, тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт», – заявил Путин.

    Путин прибыл в Саров в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ. Президент отметил подвиг основателей российской атомной отрасли.

    Глава государства поручил разработать программу поддержки наукоградов России.

    22 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Лихачев подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров

    Глава Росатома подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Во время посещения выставки о будущем научных центров в закрытых городах Владимир Путин получил от главы Росатома Алексея Лихачева памятный альбом о своих поездках с цитатой: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    Глава Росатома Алексей Лихачев вручил президенту России Владимиру Путину памятный альбом, посвященный его поездкам в Саров, передает ТАСС.

    Подарок был передан во время экскурсии по выставке о будущем научных центров в закрытых городах. Альбом выполнен в темно-синем кожаном переплете и украшен цитатой президента: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    На обложке также изображен медведь – символический хозяин тайги, помещенный в центре стилизованного атома. Организаторы выставки поблагодарили Путина за вклад в возрождение атомной промышленности, отметив усилия главы государства начиная с 2000-х годов.

    Путин, обращаясь к первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, напомнил, что именно он занимался созданием госкорпорации Росатом. Российский лидер неоднократно посещал Саров – такие визиты состоялись в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.

    Поездка президента совпала с недавно отмечавшимся 80-летием российской атомной отрасли, истоки которой ведут к созданию Специального комитета при Государственном комитете обороны. Юбилейные мероприятия прошли и в Нижнем Новгороде, неподалеку от Сарова.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области.

