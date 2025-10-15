  • Новость часаФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад обрек Украину еще на три года войны
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    Суд запретил в России курсы Алекса Лесли по соблазнению
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Вице-премьер Новак: Россия может начать импорт бензина и дизеля
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    10 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 18:36 • Новости дня

    Глава Минэнерго заявил о необходимости подготовки 300 тыс. инженеров для ТЭК к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках Российской энергетической недели министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул значимость инженерной школы для будущего отрасли и кадрового резерва ТЭК.

    Как передает ТАСС, глава Минэнерго Сергей Цивилев выступил на панельной сессии о подготовке кадров для энергетики будущего на Российской энергетической неделе 2025.

    Он подчеркнул, что развитие русской инженерной школы лежит в основе формирования технических специалистов для топливно-энергетического комплекса и является залогом конкурентоспособности отрасли. Особое внимание министр уделил необходимости подготовить около 300 тыс. сотрудников ТЭК к 2030 году. «Это должны быть высокообразованные, мотивированные, интеллектуальные специалисты, умеющие работать в команде и брать на себя ответственность», – заявил Цивилев.

    Министр сообщил о реализации программы энергоклассов, отметив, что уже создано около 500 инженерных классов, где обучаются 10,5 тыс. школьников. Минэнерго совместно с Минпросвещения и компаниями ТЭК разрабатывает модель развития инженерных классов с наставничеством, геймификацией, практическими занятиями, олимпиадами и конкурсами.

    Ожидается, что трудоустройство выпускников проявится через пять–десять лет. До 2030 года основное внимание будет уделяться образовательной инфраструктуре, наставничеству и продвижению профессии инженера. В ходе обсуждения также отмечалась роль Минэнерго как квалифицированного заказчика, Минпросвещения как регулятора, а компаний ТЭК как стратегических партнеров в подготовке инженерных кадров.

    14 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в ходе обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике.

    По словам дипломата, Рютте не понял смысла шутки, которую рассказал.

    «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, обсуждая сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

    Комментарии (6)
    14 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Из-за которого глава района Юрий Жидков лишился должности.

    На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»

    «Камень», – наконец, отвечает Жидков.

    «Просто камень?» – уточняет губернатор.

    «Да», – говорит Жидков.

    «Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.

    Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.

    «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.

    Комментарии (33)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 02:02 • Новости дня
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    @ Walt Cisco, Dallas Morning News/Wikipedia

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.

    В ходе встречи 14 октября посол России в США Александр Дарчиев передал республиканке Анне Паулине Луне, представляющей Флориду в Палате представителей Конгресса США, документы по расследованию убийства президента Кеннеди, сообщает Telegram-канале посольства России в США.

    Материалы, планируемые к публикации Федеральным архивным агентством (Росархив), основаны на рассекреченных советских документах. Часть этих данных ранее была получена американской стороной от А.И. Микояна, представлявшего Советский Союз на похоронах главы США.

    Принимая конгрессвумен Луну в своей резиденции, посол Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения«, прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию.

    Посол России также выразил соболезнования госпоже Луне по поводу жестокого убийства ее соратника, видного общественного деятеля Чарли Кирка,  день рождения которого отмечается 14 октября, поэтому в Белом доме состоялось его  посмертное награждение Президентской медалью свободы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств Джона и Роберта  Кеннеди в 1963 и 1968 годах.

    Национальный архив США обнародовал ранее засекреченные документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и активиста борьбы за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

    Комментарии (17)
    15 октября 2025, 11:52 • Новости дня
    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»

    Депутат Госдумы Чепа: На месте губернатора Федорищева мало кто смог бы сдержать эмоции

    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пусть увольнение чиновника губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым из-за оскорбления памяти героев войны станет примером для других руководителей, кто по каким-то причинам не понимает или не разделяет базовые ценности России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Я считаю правильным решение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева отправить в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, к которому возникли серьезные претензии в плане освоения денег, выделенных на ремонт школ, ДК и других объектов», – отметил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Отдельно нужно отметить скандал с разбитой мемориальной табличкой участникам Великой Отечественной войны, ставший, судя по всему, решающей причиной для увольнения главы района. Если для Жидкова это «просто камень», который должен лежать среди мусора, кадровое решение Федорищева вполне понятно», – продолжил парламентарий.

    «Оскорбление памяти воинов, павших за нашу Родину – недопустимый поступок для чиновника и безусловный повод для увольнения. Неподобающее отношение к героям порицается и в рамках общепринятых норм российского общества, и в контексте догм всех традиционных религий России», – детализировал собеседник.

    «Наверное, Федорищев сформулировал свои претензии немного более эмоционально, чем это надлежало бы сделать с административно-политической точки зрения. Но, с другой стороны, по-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», – указал Чепа.

    «Пусть этот случай будет примером и назиданием для других чиновников и вообще всех жителей России, кто по каким-то причинам не понимает или не разделяет приверженность нашим традиционным, базовым ценностям», – резюмировал депутат.

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после осмотра социальных объектов и общения с местными жителями. По словам руководителя региона, благоустройство вокруг одной из школ и внешний вид здания, а также ДК и ряд других объектов находятся в ненадлежащем состоянии, несмотря на выделенные немалые средства.

    Также Федорищев обратил внимание Жидкова на камень с изуродованной мемориальной табличкой под деревом среди мусора. Губернатор спросил, что это, на что глава района невнятно ответил про закладку памятника и будущий монумент.

    Федорищев же настойчиво повторил: «Что это?!». «Камень», – наконец ответил Жидков. «Просто камень?» – уточнил губернатор. «Да», – сказал глава района. «Уволен ***», – ответил губернатор, ощутимо хлопнул собеседника по плечу и ушел.

    Позже губернатор указал, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор», – посетовал Федорищев.

    «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснил глава Самарской области.

    Комментарии (42)
    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара
    Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем рассказал журналистам о том, как любит доллар и верит в него.

    «Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», – сказал он.

    Трамп заявил, что доллара бы не было в качестве валюты, если бы предыдущий президент США Джо Байден или его заместитель Камала Харрис встали у власти, но Трамп всех спас, он выиграл выборы и доллар снова на коне.

    «А теперь господство в виде БРИКС, будто все хотят в БРИКС, ну, это прекрасно, но мы собираемся ввести пошлины для товаров в нашу страну и все. Все вышли из этой игры. Они все выходят из БРИКС. БРИКС было атакой на доллар, поэтому  я спросил: «Ты хочешь поиграть в эту игру?» Я собираюсь ввести тарифы на все твои товары, которые будут поставляться в США. Они сказали, что, как я уже говорил, мы все больше и больше отказываемся от БРИКС. Хотя, похоже, они больше об этом даже не говорят», – подлился американский президент видением ситуации с БРИКС.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро осудил альянс БРИКС и назвал страны-участницы «вампирами», недобросовестная торговая практика которых наносит ущерб американской казне.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто продолжает за свой счет кормить США, а кто больше не хочет этого делать.

    Комментарии (36)
    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (34)
    15 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал

    Политолог Баширов: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал

    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не отличается точностью формулировок, а также любит приукрашивать. Его заявление о том, что страны якобы активно покидают БРИКС, может быть попыткой подбодрить президента Аргентины Хавьера Милея, который ранее отказался от участия в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «Слова Дональда Трампа нужно все время переводить – но не с английского на русский, как может показаться на первый взгляд, а с «трамповского», – иронично отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, президент США, рассуждая о БРИКС, «опять все перепутал».

    «Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали», – отметил эксперт. Одна из таких стран – Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры.

    Правительство Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС – но это было задолго до возвращения республиканца в Белый дом и его угроз в адрес участников организации. Как бы то ни было, аргентинский «Трамп» хочет перевести страну на доллар, напомнил Баширов. Он допускает, что заявление американца о якобы развале БРИКС – «попытка поощрить Милея».

    Впрочем, есть и другая версия, добавил политолог. «Может быть, президенту США доложили о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», – заключил Баширов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, опасаясь американских тарифов. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – считает президент США.

    При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно государства намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания. В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств – это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году страной – партнером объединения стал Казахстан, в ноябре 2024 года – Белоруссия.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года сообщала, что 24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации, среди них – равноправие, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут 100-процентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Спустя несколько месяцев Трамп вновь обратился к угрозам: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России

    Sky TG24: НАТО обсудит смягчение правил применения оружия против России

    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках НАТО обсуждается вопрос о смягчении правил применения вооружения в отношении России, сообщает Sky TG24 со ссылкой на информированные источники внутри организации.

    Ранее верховный главнокомандующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич призвал союзников предоставить больше свободы действий для использования военной техники, передает Sky TG24 со ссылкой на источники в альянсе. Эти заявления последовали за запуском операции «Восточный часовой», направленной на укрепление восточного фланга альянса после инцидента со сбитыми беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер прокомментировал возможные изменения правил ведения боевых действий, отметив, что чрезмерные национальные ограничения усложняют оперативное реагирование верховного главнокомандующего.

    «Когда страны предоставляют, например, истребитель для патрулирования воздушного пространства и повышения готовности, они хотят быть уверены, что техника будет использоваться разумно, а не для эскалации конфликта», – подчеркнул Уитакер. США планируют продолжать переговоры с союзниками по этому вопросу.

    Смягчение ограничений станет одной из тем встречи глав Минобороны стран НАТО, которая состоится 15 октября.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

    Песков заявил об отказе России исполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии 253 млн евро за 2008 год

    Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    @ Musa Sadulayev/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека о выплатах Грузии.

    Россия не собирается исполнять решение Европейского суда по правам человека о выплате 253 млн евро в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года, передает ТАСС.

    На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Решение выполнять не будем». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о позиции Москвы относительно требований ЕСПЧ.

    Пескова также спросили, могла бы гипотетическая выплата поспособствовать улучшению российско-грузинских отношений. Представитель Кремля ответил, что этот вопрос рассматривается отдельно и не влияет на двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии против России. Суд также присудил Тбилиси компенсацию в размере 253 млн евро за предполагаемые нарушения прав человека после конфликта 2008 года.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    «Лента.ру»: Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана
    @ Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многокилометровые очереди из фур скопились на контрольно-пропускных пунктах Казахстана, это связано с усилением таможенного досмотра товаров, которые подпадают под антироссийские санкции.

    С середины сентября на границах Казахстана с Россией и Китаем образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей, причиной стало ужесточение таможенного досмотра и проверка товаров на принадлежность к санкционным, пишет «Лента.ру».

    Ситуация усугубилась в начале октября из-за закрытия КПП на границе с КНР в связи с праздниками и нехваткой бланков разрешений.

    Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» Дмитрий Аржаных заявил, что очереди стали накачиваться, и границы «превратились в огромные пробки».

    Проблема обсуждается правительствами России и Казахстана, а также в Евразийской экономической комиссии.

    Напомним, в конце сентября минтранс Казахстана сообщал, что большое число грузовиков образовало очереди на некоторых пограничных пунктах между Казахстаном и Россией из-за усиления контроля.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 11:26 • Новости дня
    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован

    Уволенный за «камень» глава района Самарской области Жидков госпитализирован

    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был госпитализирован после того, как его в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого накануне в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев, был госпитализирован, передает ТАСС. Информацию о его состоянии подтвердили в региональном Минздраве.

    «Состояние пациента стабильное», – заявили в ведомстве.

    Тем временем обязанности главы Кинельского района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин. Администрация района отказалась от дальнейших комментариев по сложившейся ситуации.

    Ранее губернатор Самарской области Федорищев уволил главу района из-за «просто камня». Он раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов в Кинельском районе.

    Губернатор обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам – участникам Великой Отечественной войны, и обругав главу района, уволил его.

    Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя  к истории Великой Отечественной войны.


    Комментарии (19)
    15 октября 2025, 09:22 • Новости дня
    Премьер Грузии отказался встречаться с главой МИД Финляндии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее участия в антизаконном антиправительственном митинге в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении правительства Грузии 15 октября говорится, что встреча отменена «из-за участия в незаконном митинге и ложных заявлений» министра иностранных дел Финляндии.

    Во вторник до участия в митинге Валтонен выступила с жесткой критикой в адрес Грузии якобы из-за отката от демократии.

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции пыталась объяснить желание Грузии видеть больше объективности от международных структур.

    Однако после этого Валтонен вышла на акцию нескольких десятков радикалов и записала видеообращение, в котором заявила, что «прибыла поддержать участников митинга».

    «Эти люди обеспокоены тем направлением, по которому идет страна, лишая людей основных свобод, начиная со свободы выражения и собраний», – заявила она.

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Внук Калашникова получил срок за убийство баскетболиста Сидорика

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Октябрьский райсуд Ижевска огласил приговор по делу об убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, виновным в убийстве признали внука оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского, сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

    Присяжные признали Красновского виновным, передает РИА «Новости».

    Коллегия из шести присяжных заседателей участвовала в вынесении приговора. Суд учел, что у Красновского уже имелось неотбытое наказание по другому делу. В результате ему назначено окончательное наказание – 14 лет и один месяц колонии строгого режима.

    Также дополнительно ему ограничили свободу на год и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

    В мае сообщалось, что Игоря Красновского отправили под суд по делу об убийстве баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика.

    Комментарии (8)
    Главное
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Саудовская Аравия выразила надежду на скорое подписание безвиза с Россией
    Госдума одобрила корректировку параметров бюджета России на 2025 год
    Талибы начали переброску резервов в Кандагар для защиты от ВВС Пакистана
    Юрист: Губернатор не может единолично увольнять глав районов
    В Москве пообещали повысить среднюю зарплату до 197 тыс. рублей в месяц

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации