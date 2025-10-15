Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.10 комментариев
Глава Минэнерго заявил о необходимости подготовки 300 тыс. инженеров для ТЭК к 2030 году
В рамках Российской энергетической недели министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул значимость инженерной школы для будущего отрасли и кадрового резерва ТЭК.
Как передает ТАСС, глава Минэнерго Сергей Цивилев выступил на панельной сессии о подготовке кадров для энергетики будущего на Российской энергетической неделе 2025.
Он подчеркнул, что развитие русской инженерной школы лежит в основе формирования технических специалистов для топливно-энергетического комплекса и является залогом конкурентоспособности отрасли. Особое внимание министр уделил необходимости подготовить около 300 тыс. сотрудников ТЭК к 2030 году. «Это должны быть высокообразованные, мотивированные, интеллектуальные специалисты, умеющие работать в команде и брать на себя ответственность», – заявил Цивилев.
Министр сообщил о реализации программы энергоклассов, отметив, что уже создано около 500 инженерных классов, где обучаются 10,5 тыс. школьников. Минэнерго совместно с Минпросвещения и компаниями ТЭК разрабатывает модель развития инженерных классов с наставничеством, геймификацией, практическими занятиями, олимпиадами и конкурсами.
Ожидается, что трудоустройство выпускников проявится через пять–десять лет. До 2030 года основное внимание будет уделяться образовательной инфраструктуре, наставничеству и продвижению профессии инженера. В ходе обсуждения также отмечалась роль Минэнерго как квалифицированного заказчика, Минпросвещения как регулятора, а компаний ТЭК как стратегических партнеров в подготовке инженерных кадров.