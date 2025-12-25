Кремль сообщил о начале анализа мирного плана по Украине

Песков: Кремль начал изучать предложения к мирному плану по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Москва анализирует предложения, связанные с мирным урегулированием на Украине, которые были переданы президенту России Владимиру Путину через Кирилла Дмитриева, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент идет работа с представленными материалами.

Песков уточнил, что в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами.

В среду украинская пресса представила так называемый «мирный план» киевского режима, включающий 20 пунктов.

Эксперты отметили, что данный документ не может являться реальной основой для урегулирования кризиса на Украине.