Сибиряка осудили за убийство вкладчика МММ 31-летней давности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Как установили суд и следствие, мужчина разработал план убийства, узнав о крупных вкладах знакомого в МММ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Для совершения преступления он нанял соучастника за денежное вознаграждение. В сентябре 1994 года сообщники заманили жертву в гараж, где попытались задушить его, а после неудачной попытки нанесли жертве ранения колюще-режущими предметами.

Тело спрятали в лесу. Они забрали из имущества погибшего ценные бумаги, им удалось получить 7 млн неденоминированных рублей. Подельнику он передал 200 тыс. рублей вознаграждения.

На суде подсудимый признал свою вину частично, утверждая, что лишь руководил преступным планом, а исполнителем был его ныне покойный соучастник. Также подсудимый отбывал срок за другие убийства.

Его приговорили к пожизненному заключению.

