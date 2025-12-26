Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Сибиряка осудили за убийство вкладчика МММ 31-летней давности
Советский районный суд Томска вынес пожизненный приговор 60-летнему мужчине за убийство, совершенное ради сертификатов МММ в 1994 году, сообщили в прокуратуре Томской области.
Как установили суд и следствие, мужчина разработал план убийства, узнав о крупных вкладах знакомого в МММ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Для совершения преступления он нанял соучастника за денежное вознаграждение. В сентябре 1994 года сообщники заманили жертву в гараж, где попытались задушить его, а после неудачной попытки нанесли жертве ранения колюще-режущими предметами.
Тело спрятали в лесу. Они забрали из имущества погибшего ценные бумаги, им удалось получить 7 млн неденоминированных рублей. Подельнику он передал 200 тыс. рублей вознаграждения.
На суде подсудимый признал свою вину частично, утверждая, что лишь руководил преступным планом, а исполнителем был его ныне покойный соучастник. Также подсудимый отбывал срок за другие убийства.
Его приговорили к пожизненному заключению.
Ранее обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних и женщины в Кемеровской области в 1990-х годах нашли с помощью современной генетической экспертизы.