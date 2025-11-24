Стали известны детали реализации закона по трудоустройству медвыпускников

Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.0 комментариев
«Коммерсант» раскрыл детали реализации закона по трудоустройству медвыпускников
Новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают срок работы под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей, пишет «Коммерсант».
Максимальный срок работы под руководством врача-наставника в три года установлен только для некоторых специальностей, включая виды хирургии, онкологию и неонатологию, сообщает «Коммерсант».
Большинству выпускников предстоит работать с наставником меньше, а для тех, кто выбирает работу в сельских районах, малых городах и новых регионах, срок будет сокращен вдвое, но составит минимум один год.
Полностью освобождены от работы под наблюдением наставника фармацевты и специалисты редких направлений. Наставником может стать врач с опытом работы не менее пяти лет по специальности при условии добровольного согласия. Наставничество оформляется трудовым договором, работа оплачивается, а завершение фиксируется официальным приказом после проверки отчета наставника.
Перечни медицинских учреждений для программы наставничества будут публиковаться на порталах региональных минздравов дважды в год – 1 января и 1 июля. В отдельных регионах с наибольшей кадровой нехваткой срок работы с наставником сокращается для привлечения молодых специалистов, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Необходимость наставничества обоснована приоритетом практических навыков, отмечают в министерстве, а также возможностью совмещать такую работу с другой должностью. Ряд медицинских экспертов называют закон важным шагом для роста кадрового потенциала, обеспечивающим безопасность пациентов и профессиональное развитие молодых медиков.
Вместе с тем часть представителей профессионального сообщества и образовательных проектов высказывают сомнения в мотивации наставников и предсказывают возможные сложности с добровольным отбором врачей в наставники, а также ограничение выбора трудоустройства выпускников.
Ранее Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.
Напомним, Минздрав создал проект закона по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете.