Стали известны детали реализации закона по трудоустройству медвыпускников

«Коммерсант» раскрыл детали реализации закона по трудоустройству медвыпускников

Tекст: Алексей Дегтярев

Максимальный срок работы под руководством врача-наставника в три года установлен только для некоторых специальностей, включая виды хирургии, онкологию и неонатологию, сообщает «Коммерсант».

Большинству выпускников предстоит работать с наставником меньше, а для тех, кто выбирает работу в сельских районах, малых городах и новых регионах, срок будет сокращен вдвое, но составит минимум один год.

Полностью освобождены от работы под наблюдением наставника фармацевты и специалисты редких направлений. Наставником может стать врач с опытом работы не менее пяти лет по специальности при условии добровольного согласия. Наставничество оформляется трудовым договором, работа оплачивается, а завершение фиксируется официальным приказом после проверки отчета наставника.

Перечни медицинских учреждений для программы наставничества будут публиковаться на порталах региональных минздравов дважды в год – 1 января и 1 июля. В отдельных регионах с наибольшей кадровой нехваткой срок работы с наставником сокращается для привлечения молодых специалистов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Необходимость наставничества обоснована приоритетом практических навыков, отмечают в министерстве, а также возможностью совмещать такую работу с другой должностью. Ряд медицинских экспертов называют закон важным шагом для роста кадрового потенциала, обеспечивающим безопасность пациентов и профессиональное развитие молодых медиков.

Вместе с тем часть представителей профессионального сообщества и образовательных проектов высказывают сомнения в мотивации наставников и предсказывают возможные сложности с добровольным отбором врачей в наставники, а также ограничение выбора трудоустройства выпускников.

Ранее Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.

Напомним, Минздрав создал проект закона по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете.