Госдума одобрила перевод бюджетных ординатурных мест для медиков в целевые

Tекст: Денис Тельманов

Во втором чтении депутаты Государственной думы приняли законопроект о переводе всех бюджетных мест для студентов-ординаторов в медицинских вузах в целевые, передает ТАСС. Документ предполагает, что теперь все выпускники программ медицинского образования, поступающие в ординатуру, будут проходить обучение по целевым направлениям.

Из второго чтения убрали нормы о включении фармацевтов. Дополнительно поправки уточняют сроки и порядок наставничества: теперь для разных медицинских специальностей будут установлены разные сроки программы под руководством наставника, но максимум – три года. Ранее законопроект предусматривал одинаковый срок для всех выпускников.

Законопроект также предусматривает, что поступающие по целевому набору в учреждения среднего медобразования получают преимущество при зачислении независимо от итогов экзаменов. Для студентов, нарушивших условия целевого договора, вводятся штрафы: им придется вернуть в бюджет сумму, потраченную на обучение, и заплатить штраф в двойном размере этой выплаты. Аналогичные условия распространяются и на будущих медсестер и фельдшеров.

По данным Минздрава, несмотря на целевой характер обучения, выпускники сами выбирают регион и медицинскую организацию для дальнейшей работы, ограничений по месту работы нет, сообщили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав разработал проект по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, в организациях системы ОМС.

В России ощущается острая нехватка акушеров-гинекологов и неонатологов, дефицит которых превышает 5,3 тыс. человек. Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет запустили совместную очную программу подготовки врачей.