Россия и Казахстан запустили совместную программу для будущих врачей
Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет запустили совместную программу подготовки врачей, обучение по которой проходит очно на базах двух вузов в Караганде и Казани.
Программа длится шесть лет, после чего выпускники получают два диплома – казахстанский и российский, что позволяет им работать врачом как в Казахстане, так и в России без необходимости проходить дополнительную аккредитацию, передает РИА «Новости».
В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили: «Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности». Таким образом, выпускники смогут выбрать любую из сторон для дальнейшего профессионального развития.
Кроме клинической практики, специалисты, окончившие программу, смогут заниматься научной и педагогической деятельностью, а также работать в международной медицинской среде. Для поступления в программу абитуриенты должны сдать единое национальное тестирование в Казахстане или комплексное тестирование в России.