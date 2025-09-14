Россия и Казахстан запустили совместную программу для будущих врачей

Tекст: Дарья Григоренко

Программа длится шесть лет, после чего выпускники получают два диплома – казахстанский и российский, что позволяет им работать врачом как в Казахстане, так и в России без необходимости проходить дополнительную аккредитацию, передает РИА «Новости».

В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили: «Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности». Таким образом, выпускники смогут выбрать любую из сторон для дальнейшего профессионального развития.

Кроме клинической практики, специалисты, окончившие программу, смогут заниматься научной и педагогической деятельностью, а также работать в международной медицинской среде. Для поступления в программу абитуриенты должны сдать единое национальное тестирование в Казахстане или комплексное тестирование в России.