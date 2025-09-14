  • Новость часаНа Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    14 сентября 2025, 16:08 • Новости дня

    Россия и Казахстан запустили совместную программу для будущих врачей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет запустили совместную программу подготовки врачей, обучение по которой проходит очно на базах двух вузов в Караганде и Казани.

    Программа длится шесть лет, после чего выпускники получают два диплома – казахстанский и российский, что позволяет им работать врачом как в Казахстане, так и в России без необходимости проходить дополнительную аккредитацию, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили: «Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности». Таким образом, выпускники смогут выбрать любую из сторон для дальнейшего профессионального развития.

    Кроме клинической практики, специалисты, окончившие программу, смогут заниматься научной и педагогической деятельностью, а также работать в международной медицинской среде. Для поступления в программу абитуриенты должны сдать единое национальное тестирование в Казахстане или комплексное тестирование в России.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете».

    По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    Комментарии (7)
    13 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека

    Губернатор Клычков: Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.

    «На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.

    Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

    В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.

    Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (12)
    14 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».

    «В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.

    По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Апелляционный суд признал законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 20:50 • Новости дня
    На железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 452-м километре железнодорожного перегона Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области были найдены три взрывных устройства.

    Их обнаружили примерно в 14.50 под железнодорожным полотном главного пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Расстояние между устройствами составило 50 метров.

    Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал.

    Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    @ Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за предоставление русскоязычным регионам Востока Украины права самостоятельно решать свою судьбу.

    Заявление прозвучало в ходе выступления Роджера Уотерса по видеосвязи на митинге в Берлине, передает РИА «Новости». Музыкант подчеркнул, что жители восточных областей Украины должны сами выбирать, оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве или присоединиться к России.

    В ходе выступления он отметил: «Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации».

    Уотерс подчеркнул необходимость завершения конфликта и предложил организовать референдумы в восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население и сильны пророссийские настроения. Он также указал на глубокое разделение в украинском обществе между западными и восточными областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине. Роджер Уотерс заявил, что на Западе его и президента России Владимира Путина выставляют «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом.

    Музыкант также сообщил, что в будущем готов выступить в России и на Украине. Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.

    По линии СБУ Хмельницкой области Николая Валуева разыскивают с 2022 года. Экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе заочно предъявлено обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжелым последствиям, передает ТАСС.

    Валуев также внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    СБУ постоянно предъявляет заочные обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.

    Также в сентябре СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны. В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.


    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 21:26 • Новости дня
    Погибшими при взрыве на железной дороге в Орловской области оказались сотрудники Росгвардии

    Хинштейн: ЧП на железной дороге в Орловской области унесло жизни двух росгвардейцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детонация взрывного устройства на железнодорожных путях Орловской области унесла жизни двоих сотрудников Росгвардии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также жителям региона. «Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», – говорится в сообщении Хинштейна.

    Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал. Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

    Сообщалось, что на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 23:19 • Новости дня
    Трое мужчин устроили драку с ножом в подмосковной электричке

    В Подмосковье задержаны напавшие с ножом на контролеров мужчины

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковной электричке Волоколамск-Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, переросший в драку с применением ножа.

    Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, конфликт начался после того, как мужчины отказались платить за билет. Перепалка быстро переросла в драку, в которую вмешались другие пассажиры, вставшие на защиту контролеров.

    По словам представителей ведомства, молодые люди проявляли агрессию, нецензурно выражались, а один из них угрожал ножом. «Один из них размахивал ножом», – отметили в пресс-службе МВД.

    Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Сотрудники транспортной полиции при поддержке Росгвардии оперативно задержали нарушителей.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке сообщением Александров – Москва группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров. В результате двое человек получили травмы, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    Ранее в Московской области охранники высадили хозяина той-терьера и его питомца из электрички после конфликта с пассажиром, а затем собаку нашли и вернули владельцу.

    Комментарии (324)
    13 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Дрон атаковал завод «Башнефти»

    Глава Башкирии Хабиров: Дрон атаковал завод «Башнефти»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о попытке террористической атаки на предприятие «Башнефти» с использованием беспилотника самолетного типа.

    По его словам, один из дронов был замечен и взят под наблюдение службами безопасности объекта. Силы охраны открыли по БПЛА огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, в результате чего беспилотник был поврежден и упал на территорию предприятия.

    «Погибших и пострадавших нет», – отметил Хабиров в своем Telegram-канале.

    В субботу Минобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА.

    В августе пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 06:35 • Новости дня
    Депутат Никитин дал рекомендации, как получать пенсию в 100 тыс. рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин..

    Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что россияне могут рассчитывать на пенсию в 100 тыс. рублей при зарплате в 230 тыс. рублей и стаже в 53 года. Для этого необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, передает РИА Новости.

    По словам Никитина, ежегодно можно получить максимум 10 баллов при такой зарплате. Для достижения нужного количества баллов потребуется 43 года трудового стажа до пенсии и еще 10 лет после, с учетом специального премиального коэффициента, который умножает баллы на 2,32.

    Также депутат отметил, что высокие пенсионные выплаты доступны отдельным категориям граждан, например, военнослужащим с выслугой порядка 35 лет. Они могут получать до 85% от суммы оклада и надбавок.

    Чтобы пенсия была 100 тыс. рублей, необходимо довольствие от 120 тыс. рублей, такое, как у контрактников, летчиков-испытателей, космонавтов. У некоторых Героев России пенсия превышает 100 тыс. рублей благодаря льготам.

    Кроме того, граждане могут обеспечить себе высокую пенсию с помощью накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Никитин советует делать ежемесячные отчисления от 5 тыс. рублей с 30 лет и внести единовременно 100 тыс. рублей.

    При выходе на пенсию это позволит получать дополнительно около 40 тыс. рублей в месяц на 10 лет, и при накоплении 300 баллов ИПК таким образом можно выйти примерно на 100 тыс. рублей пенсии.

    Напомним, к июлю 2025 года размер средней пенсии по старости подошел к 25,1 тыс. рублей. Премьер Михаил Мишустин указывал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Косихина рассказала, как декрет отражается на будущей пенсии.

    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 07:12 • Новости дня
    Гастроэнтеролог Титова назвала физиологические осложнения из-за сна после еды

    Tекст: Ирма Каплан

    Засыпание в течение двух часов после ужина может привести к развитию нарушений пищевода и появлению неприятных ощущений в организме, рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова.

    Ложиться спать или принимать горизонтальное положение раньше, чем через два-три часа после еды, нежелательно, особенно после ужина. По словам Титовой, в противном случае могут возникнуть физиологические осложнения, рассказала она  ТАСС.

    «По-хорошему лучше не ложиться после еды, лучше в это время постоять, пойти что-то поделать, прогуляться. Особенно это касается вечернего приема пищи. Не рекомендуется ложиться в течение 2-3 часов после еды. Потому что могут быть такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом», – объяснила врач.

    По ее словам, сонливость сразу после еды может указывать на переутомление, недосып или проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, желание поспать после приема пищи часто возникает при употреблении жирной или белковой еды.

    При этом занятия спортом после еды тоже нежелательны, в том числе фитнес с силовыми тренировками и танцы, так как они приводят к перенапряжению, давлению в брюшной и грудной полостях, добавила специалист.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование показало зависимость между сырным перекусом на ночь и кошмарами.

    Комментарии (0)
