В России выявили острый дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов

Врачи указали на нехватку акушеров-гинекологов и неонатологов в России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих на аппаратном совещании в Национальной медицинской палате, вакантными остаются 3663 ставки акушеров-гинекологов в амбулаторной службе и 1734 ставки врачей-неонатологов по всей стране. При этом, по его словам, с учетом акушерок кадровый дефицит по различным системам оценок составляет от 8500 до 11 500 специалистов, сообщил портал «Медвестник».

Одной из основных причин дефицита кадров является нежелание молодых специалистов работать по профилю после окончания ординатуры. Несмотря на то что все бюджетные места в клинической ординатуре по акушерству и гинекологии являются целевыми, значительная часть выпускников не возвращается в регион по распределению.

Сухих отметил, что увеличение штрафных санкций не сможет принципиально изменить ситуацию. По его словам, необходимо проводить работу в регионах: кадровая политика и продуманные меры материального и нематериального стимулирования для сохранения устойчивой мотивации выпускника к длительной и эффективной работе в регионе.

Кроме того, на ситуацию влияет и возрастной состав медицинских работников. Значительная часть акушеров-гинекологов – это женщины старше 55 лет, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию. Низкая заработная плата, тяжелые условия труда и отсутствие перспектив карьерного роста отпугивают молодых специалистов от этой профессии.

Проблема дефицита медицинских кадров в России носит системный характер. По данным Минздрава, дефицит врачей в целом по стране составляет около 25-26 тыс. человек, среднего медперсонала – около 50 тысяч. На решение проблемы врачебного кадрового дефицита в здравоохранении требуется не менее 5-6 лет, комплекс мер для решения этой задачи проработан, заявлял в мае министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ликвидация кадрового дефицита в отношении среднего медперсонала может занять 4-5 лет.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин признал проблему нехватки врачей в новых регионах и по всей стране и поручил рассмотреть расширение льготной ипотеки на вторичное жилье и повысить подъемные для врачей – до 2 млн рублей, для фельдшеров – до 1 млн рублей.