Москва и Пекин договорились обучать китайских моряков плаванию в Арктике

Никитин: Россия поможет китайским судам освоить правила прохода по Севморпути

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подписание меморандума об обучении китайских экипажей для прохода по Северному морскому пути состоялось между Москвой и Пекином, передает ТАСС.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что соглашение предусматривает помощь китайским морякам в освоении особенностей северных маршрутов.

«Сегодня был подписан очень важный меморандум об учении китайских экипажей, китайских судов правилам прохода по Северному морскому пути. Конечно, это особые условия, поэтому мы им помогаем, учим», – отметил министр.

Меморандум предусматривает, что российские вузы – Морской государственный университет имени адмирала Невельского и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова – будут обучать китайских специалистов по международным стандартам.

Теоретическая и практическая подготовка пройдет с применением тренажеров, используемых в российских образовательных учреждениях. По словам Никитина, программа рассчитана на то, чтобы китайские судоводители приобрели навыки работы в полярных условиях.

Соглашением также предусмотрено развитие партнерства стран в сфере торгового судоходства и кадрового потенциала для эксплуатации флота на Севморпути. Документ нацелен на усиление безопасности и сохранение морской среды в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре контейнеровоз впервые в истории доставил грузы из Китая в Европу по Северному морскому пути.

Первое грузовое судно отправилось 20 сентября из порта Нинбо-Чжоушань в Британию с товарами для электронной коммерции, батареями и накопителями энергии.

Также Минтранс допустил запуск беспилотных судов по Севморпути.