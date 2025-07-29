Терновой и Шлейхер завоевали серебро ЧМ в Сингапуре

Россияне стали вторыми в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на ЧМ

Tекст: Евгения Караваева

Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, передает ТАСС. Их итоговый результат составил 428,70 балла, что позволило занять второе место.

Победу в соревнованиях одержали представители Китая Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун Чэн с суммой 429,63 балла. Американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг показали третий результат – 410,70 балла и получили бронзовые медали.

Для Тернового и Шлейхера их результат стал самым высоким на крупных международных турнирах в текущем году.

Ранее в финале чемпионата мира в Сингапуре Александр Бондарь и Анна Конаныхина заняли третье место в смешанных командных соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки, набрав 311,88 балла.

Как писала газеьа ВЗГЛЯД, семья из Москвы посещает соревнования в тельняшках и с Андреевским флагом, символизирующим русский флот. Они решили выделиться на трибунах, чтобы спортсмены видели поддержку соотечественников.