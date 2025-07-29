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Терновой и Шлейхер завоевали серебро ЧМ в Сингапуре
Россияне стали вторыми в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на ЧМ
Российский дуэт уступил лидерам из Китая чуть менее одного балла по итоговой сумме очков на ЧМ в Сингапуре.
Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, передает ТАСС. Их итоговый результат составил 428,70 балла, что позволило занять второе место.
Победу в соревнованиях одержали представители Китая Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун Чэн с суммой 429,63 балла. Американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг показали третий результат – 410,70 балла и получили бронзовые медали.
Для Тернового и Шлейхера их результат стал самым высоким на крупных международных турнирах в текущем году.
Ранее в финале чемпионата мира в Сингапуре Александр Бондарь и Анна Конаныхина заняли третье место в смешанных командных соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки, набрав 311,88 балла.
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