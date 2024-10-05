Каспарова оштрафовали на 40 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

Хамовнический суд Москвы наложил штраф на Каспарова за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Хамовнический суд Москвы признал Гарри Каспарова виновным в невыполнении требований законодательства об иностранных агентах и назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей. В суде уточнили, что Каспаров не обжаловал решение, и оно вступило в законную силу.



Штраф был наложен за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП, которая предусматривает ответственность за непредоставление отчетности о деятельности иноагента. Это уже четвертый случай наложения штрафа по этой статье на Каспарова.

Напомним, что Министерство юстиции РФ включило Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, в мае 2022 года. В марте 2023 года Росфинмониторинг добавил его в список террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что Каспарову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах

