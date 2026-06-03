Рубио заявил о необходимости глубокой реформы НАТО

Рубио признал острую необходимость масштабных реформ в НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соединенные Штаты считают необходимым провести масштабные преобразования в Организации Североатлантического договора. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления в Конгрессе, передает ТАСС.

«Считаю, что НАТО необходима глубокая реформа», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Отвечая на вопрос о текущем состоянии дел, Рубио подчеркнул, что не видит начала таких преобразований в альянсе.

Рубио также напомнил, что особое внимание на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 7-8 июля в турецкой Анкаре, будет уделено доступу американских военных к европейским базам союзников. Ранее Вашингтон жестко раскритиковал действия некоторых европейских партнеров, которые ограничили доступ вооруженных сил США к своим военным объектам во время американо-израильского конфликта с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация допустила пересмотр участия США в Североатлантическом альянсе из-за запрета на использование военных баз. Неделей ранее Марко Рубио усомнился в целесообразности существования военного блока на фоне позиции ряда европейских стран. В прошлом году госсекретарь осудил союзников по НАТО за недостаточные инвестиции в национальную безопасность.