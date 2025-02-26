Рубио заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО в Западной Европе

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью телеканалу Fox News Рубио осудил союзников по НАТО за недостаточные инвестиции в вооруженные силы, передает РИА «Новости». Он отметил, что некоторые страны альянса не выделяли средств на оборонные нужды на протяжении 40 лет, что, по его словам, ставит под угрозу само существование НАТО.

«Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег», – заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что речь идет о «богатых странах, особенно в Западной Европе», располагающих достаточными ресурсами для инвестиций в национальную безопасность. Однако они продолжают тратить лишь 1-1,5% от своих экономик на оборону. «Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво», – добавил он.

Ранее Германия отказалась поддержать повышение расходов НАТО на оборону до 5% ВВП.