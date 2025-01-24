Германия отказалась поддержать повышение расходов НАТО на оборону до 5% ВВП

Писториус назвал чрезмерной идею США о 5% ВВП на оборону

Tекст: Максим Попов

Германия выступает за увеличение оборонных расходов стран НАТО, но считает чрезмерным предложение президента США Дональда Трампа поднять взносы до 5% от ВВП, передает ТАСС. Как отметил глава Минобороны Германии Борис Писториус, США сами не достигли этого уровня, им не хватает примерно 1,8% до 5%. При этом, по словам Писториуса, текущие 2% от ВВП недостаточны для обеспечения защиты от российского вторжения.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что увеличение оборонного бюджета Германии до 5% от ВВП потребует значительных затрат, что составит около 41-42% федерального бюджета страны. В Латвии такое увеличение составило бы 20% национального бюджета. Министр указал, что каждая страна должна определять свои задачи, и для некоторых приемлем уровень расходов в 2%, а для других – до 4%.

Одновременно с этим, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню согласился, что нынешние 2% недостаточны, однако призвал не акцентировать внимание на конкретных цифрах. Он подчеркнул, что Франция, несмотря на 2% ВВП, обладает ядерным арсеналом, и указал на важность полезности расходов. Лекорню отметил, что закупка оружия без надлежащего обучения и подготовки армии не принесет пользы.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, предложил странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. По его словам, такие меры помогут восстановить справедливость и перераспределить финансовую нагрузку в альянсе. Ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО и угрожал выходом США, если европейские страны не возьмут на себя большую финансовую ответственность.

Одновременно с этим, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что Западу придется увеличить свои оборонные расходы до 3% ВВП. По его словам, это потребует дополнительных триллионных затрат, а не миллиардов, как планировалось ранее.