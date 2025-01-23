Генсек НАТО: Поражение Киева обойдется Западу в триллионы

Генсек НАТО Рютте предупредил о многотриллионных затратах Запада при поражении Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что Западу придется увеличить свои оборонные расходы до 3% ВВП. По его словам, это потребует дополнительных триллионных затрат, а не миллиардов, как планировалось ранее.

Генсек НАТО также отметил, что поражение Киева создаст необходимость в значительно большем сдерживании со стороны альянса, что обойдется гораздо дороже, чем в текущих условиях.

Он добавил, что ситуация на Украине представляет собой не просто европейский конфликт, но и важный геополитический вопрос, требующий внимания мирового сообщества.

Рютте также призвал обеспечить Украине «выгодную позицию» за столом переговоров для достижения «устойчивого мира».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить количество военных в ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи.

Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.