Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.16 комментариев
Гринспан назвала обоснованной критику в адрес ООН
Кандидат в генсеки ООН Гринспан признала обоснованной критику организации
Недоверие к деятельности ООН имеет под собой основания, однако впадать в фатализм не следует, считает кандидат на пост генерального секретаря организации Ребекка Гринспан.
Критика работы Организации Объединенных Наций направлена на улучшение ее деятельности, а не на ликвидацию структуры, считает кандидат на пост генсека и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспан. Она отметила, что выбор в пользу позитивных изменений существует всегда. передает ТАСС.
«И не буду притворяться, что скептицизм беспочвенен. Я прекрасно понимаю этот скептицизм, но что мне хотелось бы сказать, я не согласна перейти от скепсиса к фатализму», – подчеркнула Гринспан во время выступления на сессии ПМЭФ-2026 в Петербурге. Она пояснила, что скепсис подразумевает поиск путей улучшения ситуации, тогда как фатализм лишает возможности действовать и делать выбор.
Гринспан также указала на необходимость принятия многополярности международным сообществом и будущим руководством ООН. По ее мнению, это позитивная тенденция, требующая многосторонних решений для реализации базовых принципов организации и предотвращения нестабильности.
Напомним, что выборы нового генерального секретаря ООН запланированы на конец июля следующего года, а полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерриша истекут 31 декабря 2026 года. Среди официальных кандидатов числятся глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-глава Сенегала Маки Саль и выдвинутая Коста-Рикой Ребекка Гринспан.
Накануне заместитель главы МИД России Александр Алимов анонсировал скорый визит другого кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет в Москву.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на необходимость реформы Секретариата всемирной организации. А постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выразил готовность поддержать женщину на посту руководителя данной структуры.