Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?0 комментариев
Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
Гуцан: Ущерб СССР от преступлений фашистов составил 257 трлн рублей
Финансовые потери СССР от действий немецких захватчиков и их союзников в годы Великой Отечественной войны достигли колоссальной суммы в 257 трлн рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан.
«По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», – указал Гуцан, передает РИА «Новости».
Ущерб от преступлений составил 257 трлн рублей, заявил глава ведомства.
Руководитель надзорного органа подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти. При этом недавние проверки архивов и музеев выявили серьезные проблемы с обеспечением сохранности документов.
Из-за несоблюдения нормативных условий часть исторических свидетельств оказалась испорчена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эксперты признали жертвами геноцида советского народа более 9 млн человек. Глава государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание этих исторических фактов.