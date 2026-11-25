В Нигерии ликвидировали подпольную лабораторию с 1,5 т метамфетамина

Tекст: Денис Тельманов

Национальное агентство по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Нигерии (NDLEA) ликвидировало подпольную лабораторию по производству метамфетамина в промышленном комплексе города Энугу. Стоимость изъятых запрещенных веществ оценивается в 226,8 млн долларов, передает РИА «Новости».

«Всего было изъято 1,512 т метамфетамина – готового и находившегося в процессе производства – ориентировочной стоимостью 226,8 млн долларов», – сообщил Мохаммед Буба Марва.

По данным ведомства, организатором производства выступил 63-летний нигериец Чукс Энох Эзейке. Для налаживания выпуска метамфетамина он привез в страну пятерых мексиканских специалистов по поддельным паспортам. Всех шестерых задержали в ходе рейда 11 ноября после семимесячного расследования.

Марва добавил, что за последние четыре месяца правоохранительные органы ликвидировали четыре промышленные нарколаборатории в штатах Энугу, Огун, Ойо и Эбоньи. За этот период число задержанных мексиканских специалистов достигло десяти человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду служащие Военно-морского флота Франции перехватили в Тихом океане танкер с 3,3 т метамфетамина.

В начале месяца полиция таиландского Пхукета задержала гражданина России по подозрению в хранении метамфетамина.

В феврале польские правоохранители разоблачили преступную группу по отправке на Украину лекарств для производства наркотиков.