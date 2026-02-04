Раскрыт канал поставки лекарств для изготовления наркотиков из Польши на Украину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Окружная прокуратура Познани предъявила обвинения семи людям в участии в организованной преступной группе, действовавшей между Польшей и Украиной, пишет РИА «Новости».

По данным следствия, с декабря 2022 года по май 2025 года члены группы легально покупали в аптеках Познани препараты, содержащие псевдоэфедрин, а затем отправляли их на Украину для производства метамфетамина.

Представитель прокуратуры сообщил: «Процедура заключалась в законной покупке в аптеках препаратов, содержащих вещества, используемые для производства наркотиков. Лекарства упаковывались в пакеты и помещались в банки из-под корма для животных или детского питания. Подготовленные таким образом посылки отправлялись на Украину, где действовала фабрика по производству метамфетамина».

Задержания подозреваемых прошли одновременно в Польше и на Украине. В ходе обысков изъяли значительные объемы лекарственных средств с псевдоэфедрином, наркотики, химические реагенты и документы, а также множество носителей данных. Кроме того, на территории Украины была ликвидирована нелегальная нарколаборатория.

Среди обвиняемых шесть граждан Украины и один гражданин Польши в возрасте от 20 до 50 лет. Одна из фигуранток находится под стражей, остальные под полицейским надзором, с запретом на выезд и имущественным залогом. Им грозит от трех до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России выявили сеть нарколабораторий, управляемых с Украины.

До этого министерство внутренней безопасности США внесло 27 украинцев в электронную базу наиболее опасных иностранных преступников. Напомним, еще в 2024 году граждане Украины возглавили статистику преступлений иностранцев в Польше с 9753 нарушениями.



